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Единая лига ВТБ

Сегодня, 12:22

Гомельский подтвердил, что его отстранили от комментирования матчей «Енисея»

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Комментатор Владимир Гомельский в разговоре с «СЭ» подтвердил, что федеральный спортивный канал отстранил его от комментирования матчей «Енисея» после обращения к руководству канала и Единой лиги ВТБ генерального директора красноярцев Владимира Петроковского.

«У них все удалось. Меня отстранили», — сказал Гомельский «СЭ».

10 апреля во время трансляции матча «Парма» — «Енисей» Владимир Гомельский назвал игрока красноярской команды Дмитрия Сонько полуфабрикатом, который ничего не умеет. Клуб расценивает использование слова «полуфабрикат» как оскорбительное, направленное на унижение чести и достоинства игрока.

После завершения матча в Перми «Енисей» обратился к руководству Единой лиги ВТБ оказать содействие в отстранении Гомельского и принесении комментатором публичных извинений перед Дмитрием Сонько.

(Денис Сафронов)

Баскетбол
БК Енисей
БК Парма (Пермь)
Владимир Гомельский
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