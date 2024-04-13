Гомельский подтвердил, что его отстранили от комментирования матчей «Енисея»

Комментатор Владимир Гомельский в разговоре с «СЭ» подтвердил, что федеральный спортивный канал отстранил его от комментирования матчей «Енисея» после обращения к руководству канала и Единой лиги ВТБ генерального директора красноярцев Владимира Петроковского.

«У них все удалось. Меня отстранили», — сказал Гомельский «СЭ».

10 апреля во время трансляции матча «Парма» — «Енисей» Владимир Гомельский назвал игрока красноярской команды Дмитрия Сонько полуфабрикатом, который ничего не умеет. Клуб расценивает использование слова «полуфабрикат» как оскорбительное, направленное на унижение чести и достоинства игрока.

После завершения матча в Перми «Енисей» обратился к руководству Единой лиги ВТБ оказать содействие в отстранении Гомельского и принесении комментатором публичных извинений перед Дмитрием Сонько.

(Денис Сафронов)