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Единая лига ВТБ

Сегодня, 09:16

Капитан «Локомотива-Кубань» Узинский: «Сильная сторона УНИКСа — агрессивная игра»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Капитан «Локомотива-Кубань» Дмитрий Узинский подвел итоги полуфинальных серий Единой лиги ВТБ.

В финале встретятся УНИКС и «Локомотив-Кубань», за бронзу сыграют ЦСКА и «Зенит».

«Интересно, конечно, что прошлогодние финалисты спустились и будут играть за бронзу, а мы поборемся с Казанью за золото. Играть будет сложно, потому что УНИКС показал агрессивную игру против действующих чемпионов, что и помогло им победить. Сильная сторона УНИКСа — именно в этой агрессии. Такие полуфиналы, конечно, добавили интереса к баскетболу и лиге ВТБ. Было проведено целых 14 полуфинальных матчей, и судьба многих из них решалась в концовке», — приводит слова Узинского пресс-служба клуба.

Первый матч финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ пройдет 6 мая в Казани.

Винс Хантер. УНИКС ворвался в финал Единой лиги ВТБ на последней секунде. Драматичная развязка в Казани
БК Локомотив-Кубань
БК УНИКС
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