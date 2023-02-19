Форвард УНИКСа Воронцевич о Матче звезд Единой лиги ВТБ: «Атмосфера была потрясающая»

Форвард и капитан УНИКСа Андрей Воронцевич поделился эмоциями от Матча звезд Единой лиги ВТБ-2023.

Команда «Старой школы» победила «Новую школу» со счетом 148:140.

«У меня остались исключительно положительные эмоции! На Матче звезд была потрясающая атмосфера. Надеюсь, зрители получили незабываемые впечатления. На празднике ожидаемо присутствовало много звезд и легенд баскетбола. Безусловно, это прежде всего шоу.

Сегодня обе команды показали зрелищный и результативный баскетбол. В обычной игре столько бросков сверху и такого количества трехочковых, конечно, не увидишь, как и подобного счета. Перед началом встречи наш тренер Велимир Перасович дал нам напутствие. Сказал, что главное — получать удовольствие и, конечно, обойтись без травм», — приводит слова Воронцевича пресс-служба клуба.