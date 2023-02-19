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Единая лига ВТБ

19 февраля, 23:32

Форвард УНИКСа Воронцевич о Матче звезд Единой лиги ВТБ: «Атмосфера была потрясающая»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Форвард и капитан УНИКСа Андрей Воронцевич поделился эмоциями от Матча звезд Единой лиги ВТБ-2023.

Команда «Старой школы» победила «Новую школу» со счетом 148:140.

«У меня остались исключительно положительные эмоции! На Матче звезд была потрясающая атмосфера. Надеюсь, зрители получили незабываемые впечатления. На празднике ожидаемо присутствовало много звезд и легенд баскетбола. Безусловно, это прежде всего шоу.

Сегодня обе команды показали зрелищный и результативный баскетбол. В обычной игре столько бросков сверху и такого количества трехочковых, конечно, не увидишь, как и подобного счета. Перед началом встречи наш тренер Велимир Перасович дал нам напутствие. Сказал, что главное — получать удовольствие и, конечно, обойтись без травм», — приводит слова Воронцевича пресс-служба клуба.

 
Матч всех звезд-2023. Награждение. Победа Old School, MVP из Перми и данки Руженцева. Матч всех звезд Единой лиги-2023 порадовал яркими моментами

 

БК УНИКС
Андрей Воронцевич
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