Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Баскетбол

Таблицы
Календарь / результаты
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

Сегодня, 15:15

Капитан «Зенита» рассказал о причинах возросшей конкуренции в Лиге ВТБ

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
Форвард «Зенита» Андрей Зубков.
Фото БК «Зенит»
Telegram Дзен

Форвард «Зенита» Андрей Зубков в интервью «СЭ» отметил, что второй круг регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ будет сложным для всех клубов.

— Вы успели поиграть в Лиге, когда в ней выступали игроки уровня Теодосича, Де Коло, Рэндольфа, Дилейни, Пангоса... Сейчас уровень сильно упал?

— Если посмотреть на турнирную таблицу, то складывается полное ощущение, что конкуренция возросла. Сейчас очень сложно предугадать, кто в итоге окажется в топ-6, а кто заберет два оставшихся места в плей-офф из второй восьмерки. Фаворитам стало тяжелее. Чем это можно объяснить? Кажется, тогда было легче играть, потому что баскетболисты постоянно были в ритме. Матчи Лиги ВТБ чередовались с играми в Евролиге/Еврокубке. Сейчас же бывает две игры за три дня, а бывает недельный перерыв. На фоне этого тяжело постоянно держать себя в лучшей форме.

— Сможет ли кто-то в итоге навязать борьбу клубам топ-4?

— На мой взгляд, если команды из топ-4 будут играть на своем уровне, то всем остальным будет тяжело вклиниться в борьбу за медали. Если будем расслабляться, то многие команды могут занять эти места. Так что второй круг будет тяжелым для всех без исключения.

После 12 игр чемпионата «Зенит» идет на третьем месте в турнирной таблице. Победная серия команды составляет пять матчей.

Андрей Зубков. «В прошлом сезоне было тяжело найти мотивацию. Сейчас с этим проблем нет». Интервью капитана «Зенита»

БК Зенит
0
Читайте также
«Было бы идеально выиграть золото со «Спартаком» и уехать в Европу». Интервью Хлусевича
«Гран-при ISU» против «Гран-при России». Когда от изоляции проигрывают все
СМИ узнали о возможном изъятии арены у россиян в Хельсинки из-за новых санкций ЕС
Аксенов доложил Путину о масштабах разрушений в Крыму из-за шторма
The Guardian сообщила об изменении принципов призыва в ВСУ
Страховая пенсия по старости: с 1 января 2024 года будет мощное повышение
Популярное видео
ЦСКА - чемпион!
«Тайм-аут»: Совет Лиги в Москве
«Роман с Илоной»: Время плей-офф!
«Тайм-аут»: Финал-2016. Как это было
"Топ-10" игровых моментов плей-офф Лиги ВТБ
Топ-5 игровых моментов финала Лиги ВТБ
«Тайм-аут»: «Матч друзей баскетбола» в Казани
«Тайм-аут»: «Мисс Черлидер»-2015/16. Финал
Мастер-класс: Лэтэвиус Уильямс
«Один на один»: Богачев против Ватутина
Топ 5 игровых моментов 1/2 финала
«Тайм-аут»: «Матч жизни» в Казани!
«Один на один»: Незванкин против Баринова
Мастер-класс: Никита Курбанов
"Химки" против "Локомотива" в 1/4 финала
«Тайм-аут»: «Финал восьми» молодежной Лиги
Топ 5 игровых моментов 1/4 финала
«Один на один»: Ильницкий против Колюшкина
Топ-10 игровых моментов регулярного сезона
Топ 10 игровых моментов апреля
"Роман с Илоной": 5 самых забавных моментов сезона
Топ 5. 30-я игровая неделя
«Карта Лиги»: «Енисей» Красноярк
Топ 5. 29-я игровая неделя
"Inside the Game": президент УНИКСа Евгений Богачев
Топ 5. 28-я игровая неделя
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Зубков объяснил, почему «Зенит» слабо выглядел на старте регулярки

Капитан «Зенита» заявил, что скучает по игре в Евролиге