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Сегодня, 15:30

Капитан «Зенита» заявил, что скучает по игре в Евролиге

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
Капитан «Зенита» Андрей Зубков.
Фото БК «Зенит»
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Капитан «Зенита» Андрей Зубков в интервью «СЭ» рассказал, что скучает по выступлению в Евролиге.

— Скучаете по еврокубкам?

— Конечно. Бывает, смотришь Евролигу и начинаешь грустить. Это было круто. Постоянно находишься в разъездах, играешь против великих баскетболистов, решаешь задачи. Мотивация была запредельная. Честно, в прошлом сезоне было тяжело найти мотивацию. Сейчас с этим проблем нет. Понимаю, что каждая игра важна. Хочется вновь выступать в еврокубках, но что делать.

— Летом вам исполнилось 32 года. Чувствуете себя ветераном?

— Нет, особенно когда похудел. С новым весом ощущаю себя на 25. Надеюсь, что еще играть и играть. Конечно, это зависит от многих факторов, и прежде всего здоровья.

— За счет чего так сильно сбросили вес?

— Изменил свое питание. Стал внимательно следить за калориями. Все-таки уже возраст, в прошлом сезоне чувствовал себя тяжеловато.

Андрей Зубков. «В прошлом сезоне было тяжело найти мотивацию. Сейчас с этим проблем нет». Интервью капитана «Зенита»

БК Зенит
Евролига
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