Капитан «Зенита» заявил, что скучает по игре в Евролиге

Капитан «Зенита» Андрей Зубков в интервью «СЭ» рассказал, что скучает по выступлению в Евролиге.

— Скучаете по еврокубкам?

— Конечно. Бывает, смотришь Евролигу и начинаешь грустить. Это было круто. Постоянно находишься в разъездах, играешь против великих баскетболистов, решаешь задачи. Мотивация была запредельная. Честно, в прошлом сезоне было тяжело найти мотивацию. Сейчас с этим проблем нет. Понимаю, что каждая игра важна. Хочется вновь выступать в еврокубках, но что делать.

— Летом вам исполнилось 32 года. Чувствуете себя ветераном?

— Нет, особенно когда похудел. С новым весом ощущаю себя на 25. Надеюсь, что еще играть и играть. Конечно, это зависит от многих факторов, и прежде всего здоровья.

— За счет чего так сильно сбросили вес?

— Изменил свое питание. Стал внимательно следить за калориями. Все-таки уже возраст, в прошлом сезоне чувствовал себя тяжеловато.