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Единая лига ВТБ

25 ноября, 22:22

Карасев: «Победа получилась с горьким привкусом — вторая игра с «Пармой» и мы теряем второго разыгрывающего»

Алина Савинова
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Главный тренер МБА Василий Карасев прокомментировал победу команды над «Пармой» в матче регулярного чемпионата ВТБ (102:87).

«Реванш за поражение в Перми взят, но победа получилась с горьким привкусом — вторая игра с «Пармой» и мы теряем второго разыгрывающего. По горячим следам сложно назвать характер травмы Хоменко, надеемся, что ничего серьезного, но сам факт — он не смог доиграть, чувствовал сильную боль», — приводит пресс-служба официального сайта клуба слова Карасева.

Также он отметил, что остался доволен тем, как команда действовала на щитах.

«Да, сегодня все бились, на грани фола и даже переходя ее. В том числе благодаря игре на подборе мы хорошо бежали вперед, двигали мяч. Под конец подустали, где-то пришлось ужаться в ротации, все же Валиев и Платонов тоже только-только восстановились. Ошибки были, но их можно объяснить усталостью», — добавил тренер.

МБА занимает четвертое место в турнирной таблице, одержав 8 побед в 12 матчах. «Парма» находится на восьмой строчке.

Источник: https://mbabasket.pro/ru/news/%D0%BC%D1%83%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0/17347
БК МБА
Василий Карасев
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