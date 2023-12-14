«Локомотив-Кубань» в овертайме обыграл «Енисей» Единой лиге ВТБ

Сегодня, 22:07
«Локомотив-Кубань» дома одержал победу над «Енисеем» в матче Единой лиги ВТБ — 90:83 ОТ.
Самым результативным игроком встречи стал форвард хозяев Окаро Уайт, набравший 27 очков, 2 подбора и 2 голевые передачи. Лучшим у гостей был защитник Ксавье Ратан-Мэйс (17 очков, 4 подбора, 2 передачи).
«Локомотив-Кубань» занимает четвертое место в Единой лиге ВТБ. Красноярцы идут на пятой строчке в турнирной таблице.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
«Локомотив-Кубань» (Краснодар) — «Енисей» (Красноярск) — 90:83 ОТ (11:13, 17:20, 28:17, 18:24, 16:9)
14 декабря. Краснодар. «Баскет-холл».