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Единая лига ВТБ

Сегодня, 22:07

«Локомотив-Кубань» в овертайме обыграл «Енисей» Единой лиге ВТБ

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Локомотив-Кубань» дома одержал победу над «Енисеем» в матче Единой лиги ВТБ — 90:83 ОТ.

Самым результативным игроком встречи стал форвард хозяев Окаро Уайт, набравший 27 очков, 2 подбора и 2 голевые передачи. Лучшим у гостей был защитник Ксавье Ратан-Мэйс (17 очков, 4 подбора, 2 передачи).

«Локомотив-Кубань» занимает четвертое место в Единой лиге ВТБ. Красноярцы идут на пятой строчке в турнирной таблице.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Локомотив-Кубань» (Краснодар) — «Енисей» (Красноярск) — 90:83 ОТ (11:13, 17:20, 28:17, 18:24, 16:9)

14 декабря. Краснодар. «Баскет-холл».

Источник: Таблица Единой лиги ВТБ
Баскетбол
БК Енисей
БК Локомотив-Кубань
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