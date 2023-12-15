Ростислав Вергун — главный кандидат на пост наставника «Уралмаша»

По информации «СЭ», 41-летний наставник сборной Белоруссии Ростислав Вергун находится в продвинутых переговорах с клубом из Екатеринбурга. Именно Вергун является главным кандидатом на вакантное место. Хотя уральцы проведут переговоры с еще несколькими специалистами.

Напомним, что в четверг, 14 декабря, стало известно, что Вергун покинул пост главного тренера «Минска», который занимал с 2019 года. С тех пор команда не уступала звание лидера в чемпионате страны и розыгрыше Кубка Белоруссии. В Лиге ВТБ команда ни разу не смогла выйти в плей-офф, однако стоит понимать, что бюджет «Минска» значительно ниже, чем у российских клубов и «Астаны».

«Уралмаш», в свою очередь, на этой неделе расстался с Милошем Павичевичем. Исполнительный директор уральцев Сергей Доманов отметил «СЭ», что причина заключается в «расхождении во взглядах с Павичевичем на развитие клуба». К игре с УНИКСом, которая состоится 18 декабря, команду будет готовить Вадим Филатов.