Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Баскетбол
Таблицы
Календарь / результаты
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

Сегодня, 16:38

Ростислав Вергун — главный кандидат на пост наставника «Уралмаша»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
Telegram Дзен

По информации «СЭ», 41-летний наставник сборной Белоруссии Ростислав Вергун находится в продвинутых переговорах с клубом из Екатеринбурга. Именно Вергун является главным кандидатом на вакантное место. Хотя уральцы проведут переговоры с еще несколькими специалистами.

Напомним, что в четверг, 14 декабря, стало известно, что Вергун покинул пост главного тренера «Минска», который занимал с 2019 года. С тех пор команда не уступала звание лидера в чемпионате страны и розыгрыше Кубка Белоруссии. В Лиге ВТБ команда ни разу не смогла выйти в плей-офф, однако стоит понимать, что бюджет «Минска» значительно ниже, чем у российских клубов и «Астаны».

«Уралмаш», в свою очередь, на этой неделе расстался с Милошем Павичевичем. Исполнительный директор уральцев Сергей Доманов отметил «СЭ», что причина заключается в «расхождении во взглядах с Павичевичем на развитие клуба». К игре с УНИКСом, которая состоится 18 декабря, команду будет готовить Вадим Филатов.

Баскетбол
БК Уралмаш
2
0
Читайте также
Бой соперников Фьюри, ветеран бокса против русского кулачника. Что будет на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ»
Александр Головин признан лучшим футболистом 2023 года в России
ВСУ в ночь на 15 декабря запустили по Мариуполю в ДНР три дальнобойные ракеты
Спросивший Путина об удостоверении ветерана доброволец остался доволен ответом
СК рассказал подробности проверки по аварийному спортзалу в Крыму
Орбан объяснил свою позицию по одобрению ЕС начала переговоров с Киевом
Популярное видео
ЦСКА - чемпион!
«Тайм-аут»: Совет Лиги в Москве
«Роман с Илоной»: Время плей-офф!
«Тайм-аут»: Финал-2016. Как это было
"Топ-10" игровых моментов плей-офф Лиги ВТБ
Топ-5 игровых моментов финала Лиги ВТБ
«Тайм-аут»: «Матч друзей баскетбола» в Казани
«Тайм-аут»: «Мисс Черлидер»-2015/16. Финал
Мастер-класс: Лэтэвиус Уильямс
«Один на один»: Богачев против Ватутина
Топ 5 игровых моментов 1/2 финала
«Тайм-аут»: «Матч жизни» в Казани!
«Один на один»: Незванкин против Баринова
Мастер-класс: Никита Курбанов
"Химки" против "Локомотива" в 1/4 финала
«Тайм-аут»: «Финал восьми» молодежной Лиги
Топ 5 игровых моментов 1/4 финала
«Один на один»: Ильницкий против Колюшкина
Топ-10 игровых моментов регулярного сезона
Топ 10 игровых моментов апреля
"Роман с Илоной": 5 самых забавных моментов сезона
Топ 5. 30-я игровая неделя
«Карта Лиги»: «Енисей» Красноярк
Топ 5. 29-я игровая неделя
"Inside the Game": президент УНИКСа Евгений Богачев
Топ 5. 28-я игровая неделя
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

«Локомотив-Кубань» в овертайме обыграл «Енисей» Единой лиге ВТБ