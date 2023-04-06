Лукич — о поражении от «Локомотива»: «Недостаточная глубина нашей скамейки начала сказываться»

Главный тренер «Пари НН» Зоран Лукич прокомментировал поражение от «Локомотива-Кубань» в 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ (0-3).

«Давайте я скажу о впечатлениях не об одном сегодняшнем матче, а о всей серии в целом. Полностью заслуженная победа «Локомотива-Кубань», они больше нас достойны попасть в следующий раунд. В какой-то момент сегодняшняя игра могла уйти для нас на «-40», и я очень благодарен нашим игрокам за то, что вернулись в борьбу.

Мы весь сезон играли ротацией в 12 человек, и недостаточная глубина нашей скамейки начала сказываться. Я хотел видеть в этой серии такую же борьбу, как в матчах регулярного чемпионата, но когда у тебя выпадает один, другой, третий... Умрихин пришел за 4 дня до плей-офф и не успел полностью вписаться в нашу игру. Иван Стребков попытался сегодня выйти — и я очень ему благодарен. Но столько времени без тренировок, увы, сказались. «Локомотив-Кубань» очень хорошо воспользовался этим — они всю серию играли в 12 игроков, поддерживая очень высокий темп. К сожалению, мы не смогли на это ответить. Удачи «Локо» в противостоянии с ЦСКА», — цитирует пресс-служба лиги Лукича.

«Локомотив-Кубань» вышел в полуфинал турнира, где сыграет против ЦСКА.