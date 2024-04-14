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Единая лига ВТБ

Сегодня, 17:00

МБА обыграла «Минск» в Единой лиге ВТБ

Игнат Заздравин
Корреспондент
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МБА дома одержала победу над «Минском» в матче второго этапа группы Б Единой лиги ВТБ — 81:70.

Самым результативным игроком встречи стал форвард москвичей Владислав Трушкин, набравший 17 очков.

МБА завершила регулярный чемпионат на четвертом месте в группе Б. «Минск» финишировал последним.

Единая лига ВТБ

Второй этап. Группа Б

МБА (Москва) — «Минск» — 81:70 (19:12, 28:23, 18:16, 16:19)

МБА: Трушкин (17), Касаткин (14), Минченко (11)

М: Мотовилов (14), Стубеда (11), Шливанчанин (10), Чебашек (10)

Баскетбол
БК МБА
БК Минск
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