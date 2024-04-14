МБА обыграла «Минск» в Единой лиге ВТБ

Сегодня, 17:00
МБА дома одержала победу над «Минском» в матче второго этапа группы Б Единой лиги ВТБ — 81:70.
Самым результативным игроком встречи стал форвард москвичей Владислав Трушкин, набравший 17 очков.
МБА завершила регулярный чемпионат на четвертом месте в группе Б. «Минск» финишировал последним.
Единая лига ВТБ
Второй этап. Группа Б
МБА (Москва) — «Минск» — 81:70 (19:12, 28:23, 18:16, 16:19)
МБА: Трушкин (17), Касаткин (14), Минченко (11)
М: Мотовилов (14), Стубеда (11), Шливанчанин (10), Чебашек (10)