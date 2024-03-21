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Единая лига ВТБ

21 марта, 22:02

МБА победил «Руну» в домашнем матче

Алина Савинова
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МБА дома одержал победу над «Руной» в матче второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 89:77.

Самым результативным игроком встречи стал форвард команды хозяев Владислав Трушкин, который набрал 21 очко.

МБА с 12 победами за сезон располагается на 4-й позиции в таблице группы Б. У «Руны» такое же количество побед и 5-я строчка. Команда потерпела пятое поражение подряд в Единой лиге ВТБ.

Единая лига ВТБ

Второй этап. Группа Б

МБА (Москва) — «Руна» (Москва) — 89:77 (20:21, 26:18, 24:21, 19:17)

21 марта. Москва. «Баскет Холл Москва».

Баскетбол
БК МБА
БК Руна
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