МБА победил «Руну» в домашнем матче

21 марта, 22:02
МБА дома одержал победу над «Руной» в матче второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 89:77.
Самым результативным игроком встречи стал форвард команды хозяев Владислав Трушкин, который набрал 21 очко.
МБА с 12 победами за сезон располагается на 4-й позиции в таблице группы Б. У «Руны» такое же количество побед и 5-я строчка. Команда потерпела пятое поражение подряд в Единой лиге ВТБ.
Единая лига ВТБ
Второй этап. Группа Б
МБА (Москва) — «Руна» (Москва) — 89:77 (20:21, 26:18, 24:21, 19:17)
21 марта. Москва. «Баскет Холл Москва».