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Единая лига ВТБ

Сегодня, 17:31

«Астана» победила «Минск» в матче аутсайдеров Единой лиги ВТБ

Иван Шитик
Корреспондент
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«Астана» в гостях победила «Минск» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Казахстанская команда выиграла со счетом 76:65.

Самым результативным игроком матча в составе «Астаны» стал Кваме Вон, набравший 15 очков.

«Астана» одержала третью победу в сезоне и занимает предпоследнее, 11-е место в турнирной таблице. «Минск» с 1-й победой в сезоне идет на последней, 12-й строчке.

Баскетбол

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

МИНСК (Минск) — «Астана» — 65:76 (15:20, 19:22, 15:18, 16:16)

25 декабря. Минск. «Минск-арена».

БК Астана
БК Минск
1
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