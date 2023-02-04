«Енисей» обыграл «Минск» в матче Единой лиги ВТБ

«Енисей» обыграл «Минск» в матче второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ со счетом 69:42.

Самым результативным игроком матча в составе красноярского клуба стал Джеймс Томпсон, набравший 18 очков. В составе команды из Минска 13 очков на счету Дакуана Брэйси.

В следующем матче второго этапа Единой лиги ВТБ «Енисей» сыграет на домашнем паркете с «Автодором» 8 февраля. «Минск» в следующем туре встретится на выезде с «Пармой» тоже 8 февраля.

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Единая лига ВТБ

Второй этап. Группа Б

МИНСК (Минск) — «Енисей» (Красноярск) — 42:69 (6:15, 11:11, 16:19, 9:24)

4 февраля. Минск. «Минск-арена».