0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Баскетбол
Таблицы
Календарь / результаты
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

Сегодня, 18:10

«Енисей» обыграл «Минск» в матче Единой лиги ВТБ

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

«Енисей» обыграл «Минск» в матче второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ со счетом 69:42.

Самым результативным игроком матча в составе красноярского клуба стал Джеймс Томпсон, набравший 18 очков. В составе команды из Минска 13 очков на счету Дакуана Брэйси.

В следующем матче второго этапа Единой лиги ВТБ «Енисей» сыграет на домашнем паркете с «Автодором» 8 февраля. «Минск» в следующем туре встретится на выезде с «Пармой» тоже 8 февраля.

Баскетбол

Единая лига ВТБ

Второй этап. Группа Б

МИНСК (Минск) — «Енисей» (Красноярск) — 42:69 (6:15, 11:11, 16:19, 9:24)

4 февраля. Минск. «Минск-арена».

БК Енисей
БК Минск
0
Читайте также
Вратарь Илья Сорокин опроверг слухи об отношениях с актрисой Марго Робби
Федор Емельяненко: или суперкрасивый уход из ММА, или новые тонны хейта
Офицер США в отставке рассказал об уловке Вашингтона в отношении Киева
Захарова высмеяла заявление МИД Франции о звонках Макрона Путину
Норвежскую журналистку изумила выставка о детях Донбасса в Москве
Минобороны сообщило о возвращении из украинского плена 63 российских бойцов
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Базаревич о поражении от «Пармы»: «Обидно проиграть последним броском»