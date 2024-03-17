«Самара» на выезде обыграла «Минск» в Единой лиге ВТБ

17 марта, 17:12
«Самара» на выезде одержала победу над «Минском» в матче второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 96:86.
Самым результативным игроком встречи стал Джарред Огунгбеми-Джексон из белорусского клуба — он набрал 23 очка.
«Самара» с 18 победами за сезон занимает второе место в группе Б. На счету «Минска» ни одного выигранного матча, команда замыкает турнирную таблицу.
Единая лига ВТБ
Второй этап. Группа Б
МИНСК (Минск) — «Самара» — 86:96 (21:18, 13:25, 19:12, 33:41)
М: Огунгбеми-Джексон (23), Чебашек (14), Мотовилов (13)
С: Далтон (20), Роберсон (19), Томпсон (15)
17 марта. Минск. «Минск-арена»