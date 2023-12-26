Сегодня, 09:35
Анонимный опрос генменеджеров Единой лиги ВТБ, который провел «СЭ», выявил, что большинство (6 из 14) считают лучшим тренером турнира Чави Паскуаля из «Зенита».
Испанский тренер возглавляет клуб из Санкт-Петербурга четвертый полноценный сезон. На его счету победа в турнире (сезон-2021/22), а также два выхода в полуфинал (2020/21, 2022/23).
Три голоса у Велимира Перасовича, который впервые привел УНИКС к чемпионству (2022/23). По два — у наставников «Енисея» и ЦСКА Йовицы Арсича и Эмила Райковича соответственно. Один голос у российского специалиста Олега Киселева («Астана»).