Опрос генменеджеров Единой лиги ВТБ: Паскуаль — лучший тренер турнира

Анонимный опрос генменеджеров Единой лиги ВТБ, который провел «СЭ», выявил, что большинство (6 из 14) считают лучшим тренером турнира Чави Паскуаля из «Зенита».

Фото «СЭ»

Испанский тренер возглавляет клуб из Санкт-Петербурга четвертый полноценный сезон. На его счету победа в турнире (сезон-2021/22), а также два выхода в полуфинал (2020/21, 2022/23).

Три голоса у Велимира Перасовича, который впервые привел УНИКС к чемпионству (2022/23). По два — у наставников «Енисея» и ЦСКА Йовицы Арсича и Эмила Райковича соответственно. Один голос у российского специалиста Олега Киселева («Астана»).