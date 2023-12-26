Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Баскетбол
Таблицы
Календарь / результаты
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

Сегодня, 09:35

Опрос генменеджеров Единой лиги ВТБ: Паскуаль — лучший тренер турнира

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
Главный тренер «Зенита» Чави Паскуаль.
Фото БК «Зенит»
Telegram Дзен

Анонимный опрос генменеджеров Единой лиги ВТБ, который провел «СЭ», выявил, что большинство (6 из 14) считают лучшим тренером турнира Чави Паскуаля из «Зенита».

Фото «СЭ»

Испанский тренер возглавляет клуб из Санкт-Петербурга четвертый полноценный сезон. На его счету победа в турнире (сезон-2021/22), а также два выхода в полуфинал (2020/21, 2022/23).

Три голоса у Велимира Перасовича, который впервые привел УНИКС к чемпионству (2022/23). По два — у наставников «Енисея» и ЦСКА Йовицы Арсича и Эмила Райковича соответственно. Один голос у российского специалиста Олега Киселева («Астана»).

Ксавьер Рэтан-Мэйс, Чави Паскуаль и&nbsp;Алексей Швед. Какой лимит на легионеров оптимальный? Кто лучший тренер? 38 вопросов руководителям клубов Лиги ВТБ

Баскетбол
БК Зенит
0
Читайте также
Валиева выступила под татарский саундтрек из сериала «Слово пацана»
Салихова: «За два года в «Спартаке» я выиграла все, что было возможно на тот момент»
Глава Крыма Аксенов: ВСУ совершили атаку в районе Феодосии, порт оцеплен
На Украине сообщили о внесении в раду нового законопроекта о мобилизации
Российские бойцы спасли брошенную своими на поле боя украинскую военнослужащую
«Известия» публикуют кадры из освобожденной Марьинки
Популярное видео
ЦСКА - чемпион!
«Тайм-аут»: Совет Лиги в Москве
«Роман с Илоной»: Время плей-офф!
«Тайм-аут»: Финал-2016. Как это было
"Топ-10" игровых моментов плей-офф Лиги ВТБ
Топ-5 игровых моментов финала Лиги ВТБ
«Тайм-аут»: «Матч друзей баскетбола» в Казани
«Тайм-аут»: «Мисс Черлидер»-2015/16. Финал
Мастер-класс: Лэтэвиус Уильямс
«Один на один»: Богачев против Ватутина
Топ 5 игровых моментов 1/2 финала
«Тайм-аут»: «Матч жизни» в Казани!
«Один на один»: Незванкин против Баринова
Мастер-класс: Никита Курбанов
"Химки" против "Локомотива" в 1/4 финала
«Тайм-аут»: «Финал восьми» молодежной Лиги
Топ 5 игровых моментов 1/4 финала
«Один на один»: Ильницкий против Колюшкина
Топ-10 игровых моментов регулярного сезона
Топ 10 игровых моментов апреля
"Роман с Илоной": 5 самых забавных моментов сезона
Топ 5. 30-я игровая неделя
«Карта Лиги»: «Енисей» Красноярк
Топ 5. 29-я игровая неделя
"Inside the Game": президент УНИКСа Евгений Богачев
Топ 5. 28-я игровая неделя
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Опрос генменеджеров Единой лиги ВТБ: Рэтан-Мэйс выиграл сразу в четырех номинациях