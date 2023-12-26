Опрос генменеджеров Единой лиги ВТБ: Рэтан-Мэйс выиграл сразу в четырех номинациях

Защитник «Енисея» Ксавьер Рэтан-Мэйс стал фаворитом среди игроков в опросе генменеджеров клубов Единой лиги ВТБ, который провел «СЭ». 29-летний канадец победил в номинации «лучший защитник» (7 из 14 голосов), «лучший легионер» (8 из 14) и «лучший трансфер» (13 из 14).

Фото «СЭ»

Также руководители клубов единогласно считают, что Рэтан-Мэйс станет лучшим снайпером регулярного чемпионата.

В текущем сезоне лидер красноярского клуба в среднем набирает 25,7 очка за игру. «Енисей» с показателем 11 побед / 8 поражений идет на пятом месте.

В опросе поучаствовали руководители всех клубов Единой лиги.