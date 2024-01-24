«Автодор» на выезде уступил «Парме» и потерпел четвертое поражение подряд

Сегодня, 19:56
«Парма» дома обыграла «Автодор» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 84:67.
Самыми результативными игроками встречи стали форвард Би Джей Джонсон и центровой Ричард Соломон из «Пармы», набравшие по 22 очка.
«Парма» одержала 14-ю победу в 24 матчах Единой лиги ВТБ и занимает 5-е место в турнирной таблице. «Автодор» проиграл в четвертой встрече подряд и с 9-ю победами после 24 игр находится на 11-й строчке.
Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
«Парма-Пари» (Пермь) — «Автодор» (Саратов) — 84:67 (28:19, 18:22, 18:14, 20:12)
24 января. Пермь. «УДС Молот».