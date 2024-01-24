«Астана» на выезде обыграла «Самару» в матче Единой лиги ВТБ

«Самара» дома уступила «Астане» в матче Единой лиги ВТБ — 66:78.

Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник казахстанской команды Карвел Андерсон, набравший 20 очков, лучший в составе самарцев —Джавонтэ Хокинс — 16 очков.

«Самара» занимает 7-е место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, а «Астана» находится на 10-й строчке.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Самара» — «Астана» — 66:78 (13:24, 20:22, 17:16, 16:16)

24 января. Самара. «Дворец спорта имени В. С. Высоцкого»