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Единая лига ВТБ

Сегодня, 10:14

Перасович — о серии с «Локомотивом-Кубань»: «Готовимся к матчам и постараемся воспользоваться шансом»

Мария Гусева
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Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович поделился ожиданиями от финальной серии Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань».

«Серия с «Зенитом» вышла очень сложной и напряженной. Рады, что сумели завершить ее в свою пользу и порадовать себя и наших болельщиков выходом в финал, — цитирует пресс-служба клуба Перасовича. — Мы серьезно готовимся к предстоящим матчам и постараемся воспользоваться шансом. «Локомотив-Кубань» превосходно провел полуфинальную серию и находится в отличной форме. У них талантливая и очень организованная команда под руководством сильного тренера. С момента нашей последней очной встречи прошло много времени. По ходу сезона они усилили состав тремя легионерами, наладили «химию» и значительно прибавили. Мы также улучшили свою игру и ожидаем интересной серии».

Первый матч серии до четырех побед пройдет сегодня, 6 мая, в Казани. Начало встречи — 14.00 мск.

Источник: https://www.unics.ru/news/novosti-komandy/?id=uniks-vs-lokomotiv-kuban-prevyu-igra-1-
БК Локомотив-Кубань
БК УНИКС
Велимир Перасович
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