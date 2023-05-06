Перасович — о серии с «Локомотивом-Кубань»: «Готовимся к матчам и постараемся воспользоваться шансом»

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович поделился ожиданиями от финальной серии Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань».

«Серия с «Зенитом» вышла очень сложной и напряженной. Рады, что сумели завершить ее в свою пользу и порадовать себя и наших болельщиков выходом в финал, — цитирует пресс-служба клуба Перасовича. — Мы серьезно готовимся к предстоящим матчам и постараемся воспользоваться шансом. «Локомотив-Кубань» превосходно провел полуфинальную серию и находится в отличной форме. У них талантливая и очень организованная команда под руководством сильного тренера. С момента нашей последней очной встречи прошло много времени. По ходу сезона они усилили состав тремя легионерами, наладили «химию» и значительно прибавили. Мы также улучшили свою игру и ожидаем интересной серии».

Первый матч серии до четырех побед пройдет сегодня, 6 мая, в Казани. Начало встречи — 14.00 мск.