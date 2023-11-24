Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Баскетбол

Таблицы
Календарь / результаты
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

Сегодня, 19:20

Президент Единой лиги ВТБ объяснил важность плей-ин и назвал фаворитов сезона

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
Telegram Дзен

Президент Лиги ВТБ Сергей Кущенко в интервью «СЭ» рассказал для чего Совет турнира ввел дополнительный раунд в борьбе за два места в плей-офф.

— «Зенит» по-прежнему выглядит фаворитом сезона?

— По летним подписаниям, по именам — они фавориты. Да, игра пока вызывает вопросы, но мы знаем, что Паскуаль долго ищет комбинацию, которая в конце сезона всегда срабатывает. В чемпионский год «Зенит» преобразился ближе к решающим матчам. В прошлом сезоне было то же самое. В плей-офф это была совсем другая команда, претендовавшая на титул. Но судьба медалей, как вы помните, решалась в седьмом матче полуфинальной серии в Казани. «Зенит» выигрывал и владел мячом за несколько секунд до конца. Но потеря Зубкова, два точных штрафных Хантера — и в финал отправился УНИКС. За такие моменты мы и любим баскетбол. Это запоминается надолго.

УНИКС тоже в числе главных фаворитов. Они сохранили костяк чемпионской команды. Думаю, в январе-феврале казанцы должны обрести былую стабильность.

— Еще у «Зенита» сразу пять игроков находятся в лазарете, включая Томаса Эртеля.

— Да, травмы мешают многим командам. «Локо» тяжело начал без Девона Акун-Перселла. Сейчас они показывают совершенно другой уровень баскетбола. Уверен, что за попадание в топ-6 по итогам первой части регулярки будет настоящая рубка. А после разделения чемпионата на две части станет еще интереснее. Наш первый плей-ин я жду с большим нетерпением. Новая схема дает возможность четырем командам (из нижней части таблицы. — Прим. «СЭ») побороться за два оставшихся места в плей-офф. Благодаря этим изменениям клубы не будут терять мотивацию до самого конца чемпионата и распродавать своих лидеров по ходу сезона, как в прошлом году это сделали в «Самаре». Считаю, что лига при поддержке клубов приняла правильное решение [ввести плей-ин].

Сергей Кущенко. ««Не удивлюсь, если «Енисей», «Уралмаш» и «Руна» войдут в топ-6». Кущенко — о возросшей конкуренции

Сергей Кущенко
1
0
Читайте также
Вымогательство или неизбежные траты? Чем грозят выплаты в 5000 евро за нейтральный статус
Менеджеры клубов КХЛ анонимно ответили на 49 вопросов о лиге
Винер сравнила гимнастический зал в США с овощной базой
Мизулина заявила о трех уголовных делах в отношении Шарлота
Появились подробности задержания подмосковных чиновников
Эндокринолог перечислила признаки скрытого сахарного диабета
Популярное видео
ЦСКА - чемпион!
«Тайм-аут»: Совет Лиги в Москве
«Роман с Илоной»: Время плей-офф!
«Тайм-аут»: Финал-2016. Как это было
"Топ-10" игровых моментов плей-офф Лиги ВТБ
Топ-5 игровых моментов финала Лиги ВТБ
«Тайм-аут»: «Матч друзей баскетбола» в Казани
«Тайм-аут»: «Мисс Черлидер»-2015/16. Финал
Мастер-класс: Лэтэвиус Уильямс
«Один на один»: Богачев против Ватутина
Топ 5 игровых моментов 1/2 финала
«Тайм-аут»: «Матч жизни» в Казани!
«Один на один»: Незванкин против Баринова
Мастер-класс: Никита Курбанов
"Химки" против "Локомотива" в 1/4 финала
«Тайм-аут»: «Финал восьми» молодежной Лиги
Топ 5 игровых моментов 1/4 финала
«Один на один»: Ильницкий против Колюшкина
Топ-10 игровых моментов регулярного сезона
Топ 10 игровых моментов апреля
"Роман с Илоной": 5 самых забавных моментов сезона
Топ 5. 30-я игровая неделя
«Карта Лиги»: «Енисей» Красноярк
Топ 5. 29-я игровая неделя
"Inside the Game": президент УНИКСа Евгений Богачев
Топ 5. 28-я игровая неделя
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Наши в НХЛ

Кущенко — о лидерстве ЦСКА: «У них высочайший уровень дисциплины и коммуникации»