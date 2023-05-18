Кириленко: «Два полуфинала Лиги ВТБ из семи игр — это то, чего так не хватало нашему баскетболу»

Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко в интервью «СЭ» поделился своим мнение о завершившемся плей-офф Единой лиги ВТБ.

«У меня великолепные впечатление от плей-офф, — отметил «СЭ» Андрей Кириленко. — Это началось еще с финальной серии прошлого сезона, когда все любители баскетбола увидели выдающиеся семь игр «Зенита» и ЦСКА. В этом же сезоне было много матчей, где андердоги брали верх над фаворитами. Да, до полуфинала добрались все представители топ-4, но, например, «НН» финишировал выше «Локомотива-Кубани» в регулярке. Также коллектив Зорана Лукича взял Кубок России, пройдя «Зенит» и УНИКС. МБА навязывал лидерам сопротивление на протяжении всей регулярки, хотя играл только дебютный сезон в лиге. «Парма» под руководством Евгения Пашутина показывала очень симпатичный баскетбол, особенно при домашней поддержке. Говорю это к тому, что с каждым годом конкуренция в Единой лиге растет, турнир становится все интереснее и интереснее для зрителей.

Если говорить конкретно про плей-офф, то я получил от него большое удовольствие. Хочу поздравить все команды с отличной игрой. Два полуфинала из семи игр — это то, чего так не хватало нашему клубному баскетболу. И оба решающих матча, думаю, надолго останутся в памяти болельщиков. Поражение «Зенита» в Казани, когда они выигрывали одно очко и владели мячом за пять секунд до конца, и вылет армейцев от «Локомотива» перед своими болельщиками в овертайме. В финале мы тоже увидели очень много жесткой и агрессивной борьбы. Было видно, что оба коллектива максимально настроены на золотые медали. Никто не жалел себя».

Отметим, что после поражения в первом матче баскетболисты УНИКСа выиграли три игры подряд в концовках.

«Локо» был достойным оппонентом УНИКСа по финалу, — продолжил Кириленко. — Хотелось, чтобы эта серия тоже дошла до седьмого матча, но у игроков казанцев были свои планы. Они очень сильно провели пятый матч в родных стенах, сняв все вопросы. Мои поздравления болельщикам, игрокам, тренерскому штабу и отдельно президенту казанцев Евгению Богачеву. Он уже много лет работает на благо российского баскетбола и заслужил долгожданный титул чемпиона России и Единой лиги ВТБ. То же самое могу сказать и про Андрея Ведищева. Уверен, у «Локо» еще все впереди».

ЦСКА впервые в истории Единой лиги не дошел до финала плей-офф. УНИКС впервые в истории стал чемпионом.