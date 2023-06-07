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Единая лига ВТБ

Сегодня, 17:03

Президент УНИКСа — о Перасовиче: «Думаю, он никуда не денется из Казани»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Президент УНИКСа Евгений Богачев рассказал, что будущее наставника команды Велимира Перасовича должно решиться в течение недели.

Контракт хорватского тренера истек по итогам сезона-2022/23, в котором казанцы впервые в своей истории выиграли Единую лигу ВТБ.

«Сейчас он, видимо, рассчитывает получить предложения от клубов, выступающих в Евролиге, — отметил «СЭ» Евгений Богачев. — Думаю, что получим от Велимира ответ примерно через неделю. Посмотрим, как будут развиваться события, но думаю, что он никуда не денется из УНИКСа. Такие дела. После того как появится решение по главному тренеру, будем болеем активно работать по подписанию игроков».

Отметим, что в межсезонье УНИКС продлил контракт только с центровым Иваном Лазаревым (по схеме «1+1»). Действующее соглашение есть у Сергея Полстянова. Опции продления на сезон-2023/24 — у Дэрила Мэйкона, Маркоса Найта, Джалена Рейнольдса и Винса Хантера.

баскетбол
БК УНИКС
Велимир Перасович
Евгений Богачев
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