Райкович — о победе ЦСКА над «Локомотивом»: «Это была хорошая схватка»

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович прокомментировал победу над «Локомотивом-Кубанью» (84:64) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Поздравляю обе команды, это была хорошая схватка. В первой четверти «Локо» начал более агрессивно и жестко. Мы говорили, особенно в перерыве, в первую очередь о том, что надо лучше играть в защите, особенно на подборах, так как в первом тайме у соперника было 14 отскоков в атаке. И мы в значительной степени контролировали игру после этого. Чемпионат только начался, поэтому нам нужно привести всех в наилучшую форму», — цитирует пресс-служба клуба Райковича.

ЦСКА с тремя победами лидирует в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. «Локмотив-Кубань» идет на 9-й строчке.