Райкович: «Игру ЦСКА с «Автодором» можно разделить на две половины»

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович поделился впечатлениями от победного матча с «Автодором» (96:66) в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ.

«Эту игру можно четко разделить на две половины. В первой мы были недостаточно собраны в защите, позволяли «Автодору» оставаться в игре. Во второй мы подняли уровень агрессивности и победили с большой разницей. Важно, что практически все получили равные шансы проявить себя, мы дали возможности всем, и наши молодые игроки отметились набранными очками», — приводит слова Райковича пресс-служба лиги.

Армейцы одержали 7-ю победу подряд и продолжают возглавлять турнирную таблицу Единой лиги ВТБ. «Автодор» с 6 победами в 17 матчах занимает 11-е место.