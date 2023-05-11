Разыгрывающий «Локомотива-Кубань» Щербенев: «Снова отдали победу, хотя в последнем владении мяч был у нас»

Разыгрывающий «Локомотива-Кубань» Александр Щербенев прокомментировал поражение от УНИКСа (81:82) в третьем матче финальной серии Единой лиги ВТБ.

«Ощущения схожие с теми, что были после предыдущего матча серии, — цитирует пресс-служба лиги Щербенева. — Снова отдали победу, хотя в последнем владении мяч был у нас. Очень обидно так проигрывать — когда вроде бы уверенно ведешь, но в концовке даришь победу сопернику. Что ж, сейчас мы чуть-чуть погрустим и завтра начнем готовиться к следующему матчу, который надо кровь из носу выиграть».

Счет в серии стал 2-1 в пользу УНИКСа. Четвертый матч пройдет 13 мая в Краснодаре, начало — 14.00 мск.