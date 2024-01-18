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Допинг

Сегодня, 11:37

РУСАДА дисквалифицировала Курбанова на три месяца из-за наркотических средств в крови

Сергей Разин
корреспондент
Никита Курбанов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Форвард ЦСКА Никита Курбанов дисквалифицирован РУСАДА на три месяца, сообщается на официальном сайте агентства.

«РУСАДА приняла решение дисквалифицировать Курбанова на 3 месяца за нарушение, предусмотренное п. 4.1 и п. 4.2 Общероссийских антидопинговых правил, начиная с даты вынесения решения, а именно с 10 января 2024 года, с зачетом отбытого срока временного отстранения, а именно с 20 октября 2023 года», — говорится в сообщении.

Сообщается, что в допинг-пробе 37-летнего баскетболиста были найдены следы кокаина.

27 октября 2023 года Курбанов приостановил спортивную карьеру. Тогда Клуб и баскетболист не дали никаких дополнительных комментариев. В прошедшем сезоне Курбанов набрал 4,1 очка, сделал 3,5 подбора и отдал 1,6 передачи за матч.

Курбанов является рекордсменом ЦСКА по числу игр за клуб. Он 11 раз становился чемпионом России и 7 раз выигрывал Единую лигу ВТБ.

Источник: https://rusada.ru/news/sanktsiya/basketball180124/
БК ЦСКА
Никита Курбанов
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