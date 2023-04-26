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Единая лига ВТБ

Сегодня, 02:03

Руженцев: «Сегодня «Локо» хотел выиграть гораздо больше, чем ЦСКА»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Форвард ЦСКА Самсон Руженцев прокомментировал поражение от «Локомотива-Кубани» (68:85) в пятом матче полуфинала плей-офф Единой лиги ВТБ.

«Мне кажется, сегодня «Локо» хотел выиграть гораздо больше, чем мы. Нам не хватало желания, мы не прикладывали столько усилий, сколько нужно, и вновь недооценили соперника — хотя идет уже пятая игра серии. Не могу сказать, что дело в какой-то тактике или технике — мы проиграли из-за недостаточного количества желания», — цитирует пресс-служба лиги Руженцева.

«Локомотив» повел в серии до четырех побед со счетом 3-2. Следующий матч пройдет в Краснодаре 28 апреля. Начало — в 20.00 по московскому времени.

ЦСКА&nbsp;&mdash; &laquo;Локомотив-Кубань&raquo;. «Локомотив-Кубань» в гостях разгромил ЦСКА и повел в полуфинальной серии
Источник: https://vtb-league.com/ru/news/loko-v-shage-ot-finala/
БК Локомотив-Кубань
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