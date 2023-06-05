«Самара» сообщила об уходе центрового Ивлева

Центровой Владимир Ивлев покидает «Самару», сообщает пресс-служба клуба.

33-летний Ивлев присоединился к клубу в январе этого года и сыграл в 10 матчах Единой Лиги ВТБ, в которых в среднем набирал 5,3 очка и делал 3,5 подбора (за 20 минут).

Ранее центровой также играл за «Нижний Новгород», ЦСКА, «Локомотив-Кубань» и «Парму».

В составе ЦСКА он стал вице-чемпионом Единой лиги ВТБ (2022) и вице-чемпионом России (2022). В составе «Локомотива»: финалист Еврокубка (2017/18), обладатель Кубка России (2018), финалист Единой лиги ВТБ и Чемпионата России (2013/14).