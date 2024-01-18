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Единая лига ВТБ

Сегодня, 14:06

Швед готов вернуться в Единую лигу ВТБ для участия в плей-офф

Ана Горшкова
Корреспондент
Алексей Швед.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Российский защитник «Шаньси» Алексей Швед ответил на вопрос о том, готов ли он вернуться в Единую лигу ВТБ для участия в плей-офф турнира.

«Исключаю ли возможность сыграть в плей-офф Единой лиги ВТБ? Я всю свою карьеру был открыт для предложений. Если на связь выйдет хорошая команда, предложит достойный контракт, то почему бы и нет. Я готов», — приводит слова Шведа «Российская газета».

35-летний баскетболист ранее играл в Единой лиге ВТБ за «Химки», московское «Динамо» и ЦСКА. С армейцами он четыре раза выигрывал чемпионат России (2007/08, 2008/09, 2010/11, 2011/12).

Швед перешел в «Шаньси» в конце октября 2023 года.

Алексей Швед с&nbsp;мячом. Швед продолжает феерить в Китае. Его команда борется за место в плей-офф

Источник: https://rg.ru/2024/01/16/shved-po-kitajski.html
Баскетбол
Алексей Швед
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