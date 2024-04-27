«Спорт-Экспресс» вручил Рэтан-Мэйсу награду лучшего игрока регулярки по опросу баскетболистов

Перед третьем матчем 1/4 финала плей-офф Лиги ВТБ «Енисей» — ЦСКА произошло чествование лучшего игрока регулярного сезона по мнению игроков турнира, который впервые проводил «СЭ».

Награду защитнику красноярцев Ксавьеру Рэтан-Мэйсу вручил баскетбольный обозреватель издания, заместитель шефа отдела спорта Тимур Ганеев.

В голосовании поучаствовали 140 баскетболистов — по 10 от каждой команды Единой лиги. Надо было назвать свой топ-3 лучших баскетболистов регулярного сезона-2023/24. За первое место номинанту полагалось 3 балла, за второе — 2, за третье — 1. Защитник сборной Канады набрал 170 баллов. На 38 баллов от него отстал разыгрывающий УНИКСа Ненад Димитриевич. Топ-3 замкнул форвард «Пармы» Би Джей Джонсон.

В третьей игре серии Рэтан-Мэйс набрал 26 очков, став самым результативным игроком встречи, однако его команда уступила армейцам (89:82). ЦСКА выиграл серию со счетом 3:0 и вышел в полуфинал турнира.

Также Ксавьер получил две индивидуальные награды от Лиги ВТБ: дебютант года и лучший снайпер по итогам сезона-23/24.