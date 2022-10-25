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Единая лига ВТБ

Сегодня, 15:59

Стала известна символическая пятерка тура Единой лиги ВТБ

Иван Шитик
Корреспондент
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По итогам матчей Единой лиги ВТБ 23-24 октября была составлена символическая пятерка игроков.

Калеб Хоумсли реализовал рекордные в сезоне 7 трехочковых и помог «Зениту» оформить 11-очковый камбэк в Самаре (82:70).

Данила Походяев собрал дабл-дабл из 14 очков и 10 подборов и стал одним из героев первой домашней победы «Пармы» над МБА (78:70).

Луи Лабери, набрав 19 очков, 10 подборов и 4 блок-шота, оказался самым эффективным игроком матча, в котором его УНИКС обыграл «Локомотив-Кубань» (83:75).

Никола Милутинов помог ЦСКА продолжить победную серию в Саратове. Центровой армейцев завершил встречу против «Автодора» (102:75) с 16 очками, 8 подборами и 27 баллами за эффективность действий.

Центровой «Нижнего Новгорода» Никола Йованович стал самым эффективным игроком тура с 18 очками, 8 подборами, 2 передачами и 1 блок-шотом в матче против «Астаны» (80:60).

Источник: https://vtb-league.com/ru/news/simvolicheskaya-pyaterka-tura-3/
БК Зенит
БК Нижний Новгород
БК Парма (Пермь)
БК УНИКС
БК ЦСКА
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«Енисей» установил новый рекорд Единой лиги ВТБ по количеству подборов в одном матче