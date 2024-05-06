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Единая лига ВТБ

6 мая, 23:30

Перасович после первой игры с «Локомотивом»: «УНИКС заслужил победу»

Руслан Минаев
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Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал победу над «Локомотивом-Кубань» в первом матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ.

«Считаю, в первой половине мы отлично защищались. После большого перерыва у нас начались проблемы с того момента, когда мы перестали двигать мяч в нападении, затормозили игру и ждали окончания матча.

Однако сегодня, на мой взгляд, УНИКС заслужил победу, потому что в концовке мы нашли способ довести матч до победы. В любом случае каждая игра будет сложной, потому что нам хорошо известно, что такое плей-офф», — цитирует тренера пресс-служба лиги.

УНИКС повел в серии до четырех побед со счетом 1-0. Второй матч пройдет в Казани 8 мая.

 

БК Локомотив-Кубань
БК УНИКС
Велимир Перасович
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