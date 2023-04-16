Трей Томпкинс рассказал, кто был его кумиром в детстве

Форвард «Зенита» Трей Томпкинс рассказал, что его мать увлекалась многими видами спорта, а также сообщил, кто был его кумиром в детстве.

—Она играла и в баскетбол, бейсбол, софтбол, волейбол. Почти во все игры с мячом.

— Когда я разговаривал с Джо Томассоном он сказал, что его любимый спортсмен был Коби Брайант. А кто был твоим кумиром?

— В первую очередь это конечно же мой отец. Второй по значимости для меня спортсмен это Кевин Гарнетт. Этот тот самый баскетболист, чьи игры я смотрел чаще всего. Также моими кумирами были Тим Данкан и Кармело Энтони, — цитирует Томпкинса «Спорт День за Днем».