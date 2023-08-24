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Единая лига ВТБ

Сегодня, 05:27

УНИКС объявил тренерский штаб на новый сезон

Евгений Козинов
Корреспондент
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Казанский УНИКС на официальном сайте объявил о завершении процесса формирования тренерского штаба команды на сезон-2023/24.

«Под руководством главного тренера Велимира Перасовича в новом сезоне продолжат работу его ассистенты Милан Каракаш, Джордже Варагич, Костас Каймакоглу и Артур Бигеев. Также штаб команды пополнили тренер по физической подготовке Душко Маркович и физиотерапевт Харилаос Гларос. Вместе с ними продолжат работу физиотерапевты Костас Самарас, Владимир Луканов и врач команды Искандар Багданов», — говорится в пресс-релизе.

В прошлом сезоне УНИКС стал победителем Единой лиги ВТБ, обыграв в финале плей-офф «Локомотив-Кубань» (4-1).

Источник: https://www.unics.ru/news/novosti-komandy/?id=unics-sformiroval-trenerskiy-shtab-
БК УНИКС
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