УНИКС объявил тренерский штаб на новый сезон

Казанский УНИКС на официальном сайте объявил о завершении процесса формирования тренерского штаба команды на сезон-2023/24.

«Под руководством главного тренера Велимира Перасовича в новом сезоне продолжат работу его ассистенты Милан Каракаш, Джордже Варагич, Костас Каймакоглу и Артур Бигеев. Также штаб команды пополнили тренер по физической подготовке Душко Маркович и физиотерапевт Харилаос Гларос. Вместе с ними продолжат работу физиотерапевты Костас Самарас, Владимир Луканов и врач команды Искандар Багданов», — говорится в пресс-релизе.

В прошлом сезоне УНИКС стал победителем Единой лиги ВТБ, обыграв в финале плей-офф «Локомотив-Кубань» (4-1).