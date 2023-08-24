Бельгийский центровой Исмаэль Бако стал игроком УНИКСа

УНИКС объявил о подписании контракта с бельгийским центровым Исмаэлем Бако.

27-летний спортсмен успешно прошел медосмотр и подписал контракт по схеме «1+1».

В прошлом сезоне Бако играл за итальянский «Виртус». В 33 матчах Евролиги он набирал 6,1 очка и 2,6 подбора в среднем за встречу. Его показатели в чемпионате Италии — 4,6 очка, 4,1 подбора.

Бако — чемпион Франции и обладатель Кубка Франции с «АСВЕЛом», а также победитель и MVP Кубка Бельгии в составе «Антверпа». В 2017-м году центровой был признан лучшим молодым игроком чемпионата Бельгии.