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Единая лига ВТБ

Сегодня, 12:20

В Суперкубке Единой лиги ВТБ примут участие два турецких клуба

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Как стало известно «СЭ», в Суперкубке-2023 Единой лиги ВТБ вновь будут иностранные участники.

Руководство турнира близко к договоренности с двумя турецкими клубами. Один из них является постоянным участником Евролиги.

В прошлом году на Суперкубок в Москву приехали два сербских клуба. «Партизан» занял четвертое место, «Мега» стала шестой.

В этом году количество участников Суперкубка увеличится с шести до восьми. В турнире примут участие шесть лучших клубов сезона-2022/23 Лиги ВТБ плюс две турецкие команды. Суперкубок-2023 стартует в конце сентября.

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