Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Баскетбол
Таблицы
Календарь / результаты
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

Сегодня, 13:32

Защитник Андрей Топтунов перешел в «Енисей»

Мария Гусева
Telegram Дзен

«Енисей» объявил о переходе разыгрывающего защитника Андрея Топтунова.

Срок соглашения с 20-летним баскетболистом не сообщается.

«Енисей» — это отличная возможность сделать шаг вперед в карьере, так что я благодарен руководству за данную возможность, — цитирует пресс-служба клуба Топтунова. — Клуб планирует омолаживать состав, уходить в перестройку — для меня сейчас это наилучший вариант. Работы много, нужно по максимуму поднимать все аспекты своей игры. Постараюсь быть полезным на обеих сторонах площадки, дать команде нужную энергию. Вместе мы постараемся выполнить поставленные задачи руководства клуба".

В минувшем сезоне баскетболист принял участие в 11 матчах за основу «Зенита» в Единой лиге ВТБ — 1,5 очка, 1,1 передачи. Еще 11 встреч провел в суперлиге со средней статистикой — 13,3 очка, 2,6 передачи, 4,6 подбора и 1,2 перехвата за 26 минут на паркете.

Источник: https://basket-enisey.ru/news/?id=5727
баскетбол
БК Енисей
1
0
Читайте также
Российская теннисистка Мирра Андреева намерена получить французское гражданство
«Понимал, что в «Торонто» мест нет. Но мечта об НХЛ остается». Интервью новой надежды «Трактора»
Турчак отреагировал на ситуацию с обращением генерала Попова
Военкор показал кадры возможной передислокации ЧВК «Вагнер» из полевых лагерей
ОНК Москвы опровергла сообщения о нахождении Суровикина в «Матросской Тишине»
Как страны делили арктическое дно: спецпроект «Известий»
Популярное видео
ЦСКА - чемпион!
«Тайм-аут»: Совет Лиги в Москве
«Роман с Илоной»: Время плей-офф!
«Тайм-аут»: Финал-2016. Как это было
"Топ-10" игровых моментов плей-офф Лиги ВТБ
Топ-5 игровых моментов финала Лиги ВТБ
«Тайм-аут»: «Матч друзей баскетбола» в Казани
«Тайм-аут»: «Мисс Черлидер»-2015/16. Финал
Мастер-класс: Лэтэвиус Уильямс
«Один на один»: Богачев против Ватутина
Топ 5 игровых моментов 1/2 финала
«Тайм-аут»: «Матч жизни» в Казани!
«Один на один»: Незванкин против Баринова
Мастер-класс: Никита Курбанов
"Химки" против "Локомотива" в 1/4 финала
«Тайм-аут»: «Финал восьми» молодежной Лиги
Топ 5 игровых моментов 1/4 финала
«Один на один»: Ильницкий против Колюшкина
Топ-10 игровых моментов регулярного сезона
Топ 10 игровых моментов апреля
"Роман с Илоной": 5 самых забавных моментов сезона
Топ 5. 30-я игровая неделя
«Карта Лиги»: «Енисей» Красноярк
Топ 5. 29-я игровая неделя
"Inside the Game": президент УНИКСа Евгений Богачев
Топ 5. 28-я игровая неделя
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В Суперкубке Единой лиги ВТБ примут участие два турецких клуба