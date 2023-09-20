«Формат Суперкубка стал похож на плей-офф Евробаскета или ЧМ». Илона Корстин — о старте нового баскетбольного сезона

Генеральный директор Лиги ВТБ назвала фаворитов Суперкубка-2023 и рассказала о подготовке российских арбитров.

В Москве с 21 по 24 сентября на паркете «ВТБ Арены» пройдет уже традиционный Суперкубок Единой лиги. Это уже третий Суперкубок — и третий формат. Сам турнир возник в 2021 году, но корнями уходит гораздо глубже, в Кубок им. Александра Яковлевича Гомельского. В первом розыгрыше приняли участие четыре лучшие команды прошлого розыгрыша Лиги ВТБ. В минувшем году к четырем российским командам добавились сербские «Мега» и «Партизан». Теперь в турнире восемь команд — первая шестерка «регулярки» Лиги ВТБ-2022/23 и турецкие «Фенербахче» с «Бешикташем» в качестве гостей. Подробности Суперкубка-2023 «СЭ» обсудил с генеральным директором турнира Илоной Корстин.

Хотели пригласить и турков, и сербов

— В прошлом году на Суперкубок приезжали две сербские команды, сейчас турецкие. Как удалось договориться? Особенно с участником Евролиги — «Фенербахче»?

— Если честно, то мы хотели пригласить и турков, и сербов. Последние остались очень довольны прошлогодним Суперкубком и были готовы вновь поучаствовать. Но у сербов не получилось встроить наш турнир в свой календарь, а с турками все сложилось. Что касается «Фенера», то, как вы знаете, их тренирует Димитрис Итудис. Он много лет работал в ЦСКА, любит Россию и Москву, мы с ним в тесном контакте. Президент Единой лиги Сергей Кущенко общался с ним напрямую и в итоге сумел договориться. «Бешикташ» тоже серьезный клуб, я даже успела поиграть за него (в сезоне-2011/12).

Димитрис Итудис. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Важно отметить, Суперкубок — единственный международный баскетбольный турнир, который сейчас проходит на территории России. Мы проводим его совместно с Департаментом спорта города Москвы.

— Возможно ли приглашение на Суперкубок клубов из других дружественных стран? Например, того же Китая?

— Мы общаемся со всеми, прорабатываем разные варианты. В такой формат на несколько дней вполне возможно пригласить многие иностранные клубы, в том числе китайские. С ними у нас, кстати, есть хороший контакт. В этом году не сложилось, посмотрим, что получится через год.

— Исходя из межсезонья и подписаний, кто для вас фаворит Суперкубка?

— УНИКС — действующий чемпион Единой лиги, смог сохранить всех лидеров. «Зенит» хорошо усилился в межсезонье. «Фенербахче» — команда, которая в прошлом году играла в плей-офф Евролиги. Еще я бы назвала ЦСКА в числе претендентов. Несмотря на потерю Милутинова и Шведа, они играют в Москве. Их придут поддержать много болельщиков.

— Лига осталась без двух главных звезд. Это проблема?

— Так устроена спортивная жизнь. Швед много лет играл в Лиге ВТБ за «Химки» и ЦСКА. Был яркой российской звездой. Сейчас у него наступает другой этап. Посмотрим, где он в итоге окажется. Милутинов был суперзвездой нашего чемпионата, выделялся на фоне всех. Порой складывалось такое ощущение, что он с другой планеты — настолько уверенно и профессионально он действовал. Да, и ЧМ-2023 подтвердил, то, что Никола — топ-игрок. Было приятно за ним наблюдать, он — один из лучших центровых турнира.

Тем не менее их уход не стоит считать проблемой. В каждом клубе у нас есть свои звезды. В УНИКСе — Димитриевич и Рейнольдс, в «Зените» — Эртель и Курич, в ЦСКА — Курбанов и Антонов, который вернулся после травмы. Плюс сейчас такое время, когда молодым нужно проявлять себя. Посмотрите на тот же «Локо». Когда я думаю о краснодарской команде, то сразу вспоминаю Мартюка и Щербенева. Они сполна воспользовались возможностью, здорово проявляют себя, прибавляют очень быстрыми темпами. Теперь важно, чтобы у них не пропала мотивация и они продолжали работать над собой. Тогда никакие иностранцы не смогут вытеснить их из состава.

— У Суперкубка изменился формат, теперь участвуют шесть российских и две зарубежные команды, тем самым лига увеличила количество матчей. Этот формат экспериментальный или на нем вы и остановитесь?

— Мы экспериментируем каждый год, ищем что-то новое. В этот раз мы привлекли сразу шесть лучших российских команд и добавили две сильные турецкие. Посмотрим, как это понравится болельщикам. Все-таки будет много матчей. В субботу и воскресенье и вовсе по четыре игры. Не все готовы за раз посмотреть столько баскетбола, но, думаю, будет интересно. Похоже на плей-офф Евробаскета или чемпионата мира, когда все собираются в одном месте и за короткое время определяют победителя.

— Есть ли призовые в Суперкубке?

— Призовых нет. Это чисто спортивное мероприятие. Хочу пригласить на Суперкубок всех болельщиков, в особенности тех, которые говорят, что им не хватает настоящего баскетбола на Матче всех звезд. В этот раз баскетбола и борьбы будет предостаточно.

Фото Единая Лига ВТБ

У нас была серьезная беседа с руководством «Минска»

— Судя по трансферам, неплохо укрепились в межсезонье середняки Лиги ВТБ — «Пари НН», «Самара», «Автодор». Предстоит нешуточная борьба не только наверху, но и в середине таблицы. Вам нравится эта тенденция?

— Все понимают, что в лигу приходят два новичка — «Руна» и «Уралмаш», у которых много амбиций и достаточно высокие бюджеты, так как требование лиги для новых участников — минимум 400 миллионов рублей на сезон. Если грамотно распоряжаться этими средствами, то можно сделать хорошую селекцию. Конечно, если ей будет заниматься грамотный спортивный директор. Перечисленные вами команды стараются также соответствовать этому уровню. Еще не стоит забывать про борьбу за премиальные. Чем выше ты займешь место в чемпионате, тем больше получишь средств из бюджета Лиги ВТБ. Для грандов это небольшие деньги, а для клубов поменьше — довольно существенные.

— «Астана» и «Минск» собрали, пожалуй, лучшие составы в истории.

— Согласна. С «Минском» у нас была серьезная беседа. Нам не понравилось, как команда выступала в прошлом сезоне. Руководство белорусского клуба прислушалось к нам, заметно увеличив бюджет. Это позволило провести неплохую трансферную кампанию. При этом проблема «Минска» заключается в том, что они не дорожат своими лидерами. Только кто-то из игроков начинает себя показывать, как его контракт тут же выкупает другой клуб Единой лиги. Если бы «Минск» сохранял всех своих звезд, то и в последних двух сезонах выглядел бы намного лучше.

— «Уралмаш» и «Руна» поборются за место в плей-офф?

— Из новичков это, как ни странно, удавалось только МБА. Московский клуб быстро адаптировался к новому уровню. Остальным требовался минимум сезон, чтобы втянуться и понять, как все функционирует. Посмотрим, что получится у москвичей и екатеринбуржцев. Знаю, что у них большая мотивация, оба клуба хотят показать себя с первого же сезона. Впрочем, с таким же амбициями в лигу входила и «Самара». На бумаге их состав выглядел сильнее, чем у МБА, но вы помните, чем все закончилось.

Фото БК «Минск»

С новой системой видеоповторов наши судьи смогут принимать правильное решение за 30 секунд

— Расскажите, какая ситуация с ТВ-контрактом?

— У нас действующий контракт с «Матч ТВ», на два сезона. Мы довольны сотрудничеством с каналом и достаточно конструктивно взаимодействуем с ним.

ОККО? Они пытаются найти лазейки, хотят показывать баскетбол, но пока мы не нашли точки соприкосновения. Перед подписанием контракта с «Матчем» мы общались с ОККО, так как открыты к любым переговорам. Но их предложение было менее выгодным.

— Межсезонье у лиги, как и у клубов, очень насыщенное — чем занимается Лига ВТБ в августе и сентябре?

— Мы проводим активную работу, нацеленную на улучшение судейства, продолжаем развивать наш институт арбитров. Он сделан для того, чтобы активно работать с молодыми судьями, за короткий срок дать им достаточно информации и подготовить их к качественному скачку. Этим летом у нас был теоретический семинар, а затем турнир в Ижевске, где ребята смогли на практике отработать полученные знания. Чувствуем, что это приносит пользу.

Например, в сезоне-2022/23 за счет этой программы 10 человек, ранее судивших только Молодежную лигу ВТБ, дебютировали в основном турнире. Будем использовать их и в этом сезоне. Матчей стало больше, соответственно, повысилась нагрузка и на судей. Мы требуем от них высокого уровня и профессионального отношения. Но они и сами понимают, что сейчас время возможностей. Раньше мы могли приглашать иностранных судей. Сейчас такой возможности нет, но наши арбитры смотрятся достойно.

Кстати, на этой неделе у нас начался судейский семинар с главой судейского департамента Николаосом Пицилкасом. В понедельник, 18 сентября, было совещание с главными тренерами и капитанами команд. Обсуждаем новый сезон. Важно, чтобы у всех было одинаковое понимание современных трактовок судейства. Правила меняются каждый год, и не все успевают за этим следить. Потом начинаются удивления во время игр чемпионата. Также разбирали самые резонансные эпизоды завершившегося сезона.

— Много ли было жалоб на судей в прошлом сезоне?

— Как ни странно, минувший год прошел довольно спокойно в этом плане. Не было судейских скандалов, претензий. Работа лиги и понимание судей, что надо пользоваться своим шансом, дало результат. Мы в них вкладываемся. Николаос Пицилкас со своим ассистентом анализирует каждый матч. После каждой встречи все судьи, включая наших опытных арбитров, получают на почту отчет о проделанной работе. Плюсы/минусы, ошибки, в чем надо прибавить. Это держит в тонусе. Они понимают, что если не будут соответствовать, то перестанут получать назначения. А это напрямую отражается на их доходе.

Еще один важный момент, который касается арбитров. Этим летом на деньги из бюджета лиги мы приобрели систему видеоповторов для каждого клуба. Провели обучение людей, которые будут работать на этой системе, и отправили оборудование всем командам. Это позволит нашим судьям при просмотре видеоповторов принять быстрое и правильное решение за 30 секунд. Раньше эта система проходила через ТВ и занимала очень много времени. До пяти минут. Сейчас же у всех будет специализированная система, как в Евролиге. Ее сделал отечественный производитель, и она ничем не уступает западному аналогу.

— Возвращаясь к сезону, в чем фишка нового календаря турнира?

— Он составлен таким образом, что в каждом туре должен быть хотя бы один топ-матч. Плюс мы играем практически каждый день. Это хорошо. Можно смело сказать, что мы заняли освободившееся пространство Евролиги и других европейских соревнований. Так что российского баскетбола в предстоящем сезоне будет много.