«К МБА стали относиться с большим уважением». Как построить успешную команду из русских баскетболистов

Директор столичного клуба Игорь Кочарян — о предстоящем матче с «Фенербахче» в Суперкубке и задачах на сезон.

Московский МБА очень мощно провел первый сезон в элите российского баскетбола: попал в топ-6 по итогам регулярки и выиграл одну игру у «Зенита» в плей-офф. Теперь ожидания от их игры значительно выше, чем год назад. И в межсезонье столичный клуб не разочаровал. Из команды ушли Платонов, Пушков, Тихоненко и Ремизов (только первого можно назвать потерей), а пришли Барашков, Минченко, Трушкин и Шейко. В интервью «СЭ» директор МБА Игорь Кочарян отметил, что состав стал только сильнее и глубже. Уже в четверг, 21 сентября, это проверит «Фенербахче» во главе Димитрисом Итудисом. Для молодого коллектива это будет настоящая проверка на прочность и, пожалуй, самый статусный матч в истории.

Желательно, чтобы команда весь матч могла поддерживать высокий темп

— Как оцениваете готовность команды в преддверии Суперкубка?

— Идет этап подготовки, пробуются различные сочетания, взаимодействия. Есть новые ребята, которые должны понять систему. Так что состояние не оптимальное, но это рабочий процесс. Времени еще предостаточно. Уверен, что к началу чемпионата мы будем в полной боевой готовности.

— Матч с «Фенербахче» — самый статусный в истории клуба?

— Естественно. Это серьезное подспорье для наших игроков, системы в целом. Это международный опыт, которого так сейчас не хватает. Тем более нам будет противостоять столь именитый клуб. С сильным тренером Димитрисом Итудисом. Эта встреча, естественно, добавит положительных эмоций при подготовке к сезону. С сильными всегда приятно играть.

— Какие у вас будут эмоции, если МБА обыграет участника Евролиги?

— Ничего такого. Это обычная игра при подготовке к серьезному сезону в Единой лиге ВТБ. Тут важен не результат, а качество игры, которую мы покажем с грандом европейского баскетбола.

— Какая задача по селекции стояла в межсезонье?

— При комплектовании мы старались придерживаться концепции, чтобы состав был глубже, чтобы мы могли сохранять свой стиль на более длинных промежутках матчей. Желательно, чтобы команда весь матч могла поддерживать высокий темп. Думаю, нам удалось стать сильнее.

— Такое ощущение, что у команды сейчас даже есть переизбыток игроков. Другие клубы не обращаются к вам с вопросом аренды условного Даниила Аксенова, Максима Личутина или Глеба Голдырева?

— Пока нет. Как показал прошлый сезон, игроки регулярно получают какие-то повреждения. Мелкие или более серьезные. Надо быть готовым к этому. Без глубины состава сложно решать серьезные задачи. Опыт прошлого сезона был для нас показательным в этом смысле (в декабре-январе московский клуб надолго потерял двух основных разыгрывающих. — Прим. «СЭ»).

— Нет опасения синдрома второго сезона?

— Это нормальная история. К нам стали относиться с большим уважением. С одной стороны приятно, а с другой — теперь надо держать планку выше. Игры на Кубке Кондрашина и Белова с «Зенитом» и «Пари НН» показали, какого уровня жесткости и защиты нам ждать в официальных встречах. Ничего страшного. Наоборот, это возможность для наших ребят, нашего клуба, выйти на качественно новый уровень. Для этого мы так и комплектовались, делали точечные усилия, которые позволят сделать шаг вперед.

Фото ПБК МБА

Карасев — тонкий психолог, педагог и мотиватор

— Вам продолжают предлагать иностранных игроков?

— Периодически предложения есть. Это же рынок. Но пока мы справляемся без легионеров.

— Уровень зарплат в МБА примерно одинаковый?

— Такого не может быть в принципе ни в одной профессиональной команде. У нас есть градация, но она вполне разумная. Летом в переговорах с ребятами финансовый вопрос был важен (без этого никуда), но он не был главенствующим. Продлить контракты же с теми парнями, которые отыграли у нас прошлый сезон, нам в первую очередь помогла спортивная, эмоциональная и психологическая составляющая. А такие ребята, как Минченко и Трушкин, только подтверждают в своих интервью, что они хотели именно к нам. Поэтому в этом смысле нам немного проще в переговорах. Опять же это системная работа, которую мы выстраиваем, которая позволяет компенсировать какие-то вещи.

— Что чувствуете, когда слышите такие слова от новичков?

— Приятный момент. Это придает энтузиазма и показывает, что тот вектор, который мы выбрали, — работает и имеет право на жизнь. Дает дополнительные эмоции и стимул двигаться дальше. Выстраивать более фундаментальную систему.

— Топ-3 самых высокооплачиваемых человека в структуре клуба — это ветераны Воронов и Валиев и главный тренер Василий Карасев?

— Нет.

— Но Карасев-то точно в это списке?

— Василий Николаевич в принципе — топ. Он априори самый-самый.

Василий Карасев с игроками МБА. Фото Мария Залознова, Единая Лига ВТБ

— Вам не показалось, что тренер сильно изменился за последний год? Стал гораздо жестче.

— Василий Николаевич иногда мягкий, иногда жесткий. Как сам чувствует, такой стиль и выбирает ситуативно. На разных этапах сезона, с разными людьми. Тонкий психолог, педагог, мотиватор. Он определяет вектор нашего взаимодействия с игроками. Да и в целом, нам кажется, что у нас достаточно сбалансированный тренерский штаб. Все его члены выполняют важную роль.

— Уход тренера по индивидуальной подготовке Василия Прокофьева стал болезненным для клуба?

— Не то что болезненный. Человеку предложили контракт с серьезным китайским клубом «Гуандун». Мы можем за него только порадоваться. К тому же продолжаем быть с Василием на связи. Он дистанционно курирует некоторых наших игроков. А на его место мы взяли сразу трех человек по индивидуальной работе. Так что я бы даже сказал, что мы усилили это направление в клубе.

В каждой из команд нашей структуры достаточно много молодых игроков. И индивидуальная работа для них очень важна. Думаю, что с каждым годом мы будем только развивать это направление.

Задача — выйти в «Финал четырех» Кубка России

— Расстроились, что один из лидеров команды в прошлом сезоне Илья Платонов решил уйти в «Самару»?

— Илья выбрал свой путь, захотел поменять вектор. Максим Барашков занял эту позицию, вписался в команду. Нет смысла сожалеть, надо просто дальше работать. Каждый идет своей дорогой. Те, кто хотел — остались, кто нет — нет. Это жизнь. У клуба с Платоновым остались хорошие отношения.

— Получается, что «Самара» может предложить значительно более выгодные условия, чем МБА?

— Видимо, да. Они собирают качественных игроков. У наших клубов разные дороги, но это две большие структуры, которые достаточно успешно развивают баскетбол в России.

— Наверняка вы видели мнение Владимира Родионова, который заявил «СЭ», что клубы Лиги ВТБ не думают о резерве, не дают возможность молодым нормально проявить себя. Что скажите об этом?

— У Владимира Евстафьевича свое видение на развитие ситуации. Мы все эти годы работаем и действуем, ни на кого не оглядываясь. Выбрали свою философию, свою идеологию много лет назад. И четко ее придерживаемся. В отношении игроков, в отношении тренеров и в отношении построения клубной пирамиды. В ближайшие годы эта система будет давать все больше и больше качественных баскетболистов. А появление нашей команды в мужской Суперлиги — это еще один из важных факторов, который позволит молодым игрокам быстрее адаптироваться в профессиональном баскетболе.

Максим Савченко. Фото Борис Теплицкий, БК «Пари Нижний Новгород»

— 19-летний центровкой Максим Савченко заявлен за первую команду. Он будет получать игровое время в Лиге ВТБ?

— Тренеры рассчитывают на него, но это не отменяет того, что он может играть и в Суперлиге. Посмотрим, как будет на практике. Вторая команда и создавалась для того, чтобы ребята получали игровое время. В Лиге ВТБ у Савченко может быть одна роль, в Суперлига другая. Эта вариативность в развитии важна для становления молодых талантов.

— В этом сезоне перед Василием Карасевым стоит задача выиграть Кубок России?

— Задача — выйти в «Финал четырех». А там все решится в двух играх, где всякое может быть.

— Если МБА повторит результаты прошлого сезона, то вы будете довольны?

— Безусловно. Хотим вновь попасть в топ-6 и играть вторую часть регулярки с топами. При таком сценарии игроки и команда будут стремительно прогрессировать. Так что да, постараемся попасть в топ-6 и навязать там борьбу фаворитам.

— Есть надежда, что в этом году увеличится посещаемость домашних матчей?

— Мы надеемся, что людей на арену будет ходить больше. Готовимся различные развлекательные опции для наших болельщиков.