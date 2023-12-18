«Важно, чтобы Карасев чувствовал, что мы с ним». Защитник сборной России — о травме одноклубника и разгроме МБА

Защитник сборной России Георгий Жбанов адаптируется в «Зените».

Петербургский «Зенит» установил сразу два рекорда, разгромив на выезде МБА (93:48). Подопечные Чави Паскуаля стали лучшей командой Лиги ВТБ по наименьшему количеству пропущенных очков за матч (за вторую половину столичный клуб набрал всего 16 очков). Предыдущий рекорд принадлежал УНИКСу, который в матче против «Минска» (97:49) позволил сопернику набрать 49 очков. Кроме того, «Зенит» одержал свою самую крупную победу в этом сезоне (+45). Команда превзошла итоговую разницу в матче с «Самарой» (96:58) на 7 очков.

В Москве свои первые очки за «Зенит» в Лиге ВТБ набрал защитник сборной России Георгий Жбанов, который после матча ответил на несколько вопросов «СЭ».

Это особенный день для Захарова

— Вы пропустили более двух месяцев из-за травмы и вернулись только к матчу с ЦСКА. Насколько это был тяжелый период?

— Было ментально тяжело. Очень тянуло играть. Вроде бы был готов вернуться в начале октября, но под нагрузками вновь стал чувствовать боль. Еще давило то, что никак не мог набрать очки за «Зенит». Рад, что наконец-то меня прорвало в матче с МБА (5 очков. — Прим. «СЭ»). Можно спокойно спать после такого вечера. (Смеется.) Надеюсь, от игры к игре буду прибавлять. Но еще хотел бы поздравить Дениса Захарова. Он восстанавливался еще дольше (11 месяцев. — Прим. «СЭ»), вышел в заключительной четверти и набрал 11 очков. Думаю, это особенный день для него.

— Тренер по ОФП Юре Дракслер хорошо помог вам восстановиться?

— Большой плюс, что мне не надо ему ничего объяснять. Последние два года мы работали вместе в Казани, Юре хорошо знает мои старые болячки. Это комфортно.

— В матче с МБА вы вышли в разминочных майках с фамилией Сергея Карасева. Вы видели его падение в игре с ЦСКА, находясь в нескольких метрах. Команда впала в ступор после этого эпизода?

— Сложно сказать. Все-таки мы продолжили сражаться и перевели игру в овертайм. Что касается этого эпизода, то, честно, я вживую первый раз увидел такое страшное падение (Карасев покинул площадку на носилках после столкновения с Самсоном Руженцевым, после игры его госпитализировали с болями в спине. Позже МРТ показала, что Карасев избежал переломов. — Прим. «СЭ»). Сам прекрасно понимаю, что такое боли в спине. В прошлом году падал похожим образом, но не так сильно, как Сережа. Ему сейчас нелегко. Поэтому, конечно, надо было его поддержать. Чтобы Сергей чувствовал, что мы с ним. Не забываем, играем за себя и за нашего форварда.

— Созванивались с Сергеем?

— Все ребята написали ему. Попросили держать в курсе, как проходит его лечение. Знаю, что сейчас он находится в Петербурге, проходит курс реабилитации и уже идет на поправку. Ждем его в строй как можно скорее.

Уже четвертый год выступаю в команде, которая хочет выиграть титул

— Как вы себя чувствуете в системе Паскуаля? Насколько она сложная после УНИКСа?

— Все хорошо. Моя роль не изменилась. Я в любой системе делаю то, что делал всегда. Да, система Паскуаля более сложная. У нас больше комбинаций, но трудностей с этим не было. Все быстро выучил, освоился в новом коллективе.

— Переезд в Северную столицу прошел так же легко?

— Да, это не первый мой переезд. Привык адаптироваться к новым городам, к новым людям. Все спокойно.

— Чувствуете давление в связи с тем, что «Зенит» главный фаворит в борьбе за Кубок Белова?

— Уже четвертый год выступаю в команде, которая хочет выиграть титул. Мне это не в первой. Будем справляться, будем делать все, что от нас зависит, чтобы вернуть трофей в Санкт-Петербург. Посмотрим, как получится.

— После победного Суперкубка «Зенит» пока уступает все своим прямым конкурентам в регулярном чемпионате. Это стечение обстоятельств?

— На Суперкубке мы выложились по полной, отдали много сил. Потом нас замучили травмы, в один момент выпала почти треть состава. Тренеру пришлось все перестраивать. Это тяжело. Поэтому пробуксовали на старте. Но сейчас будем набирать обороты и, думаю, войдем в привычный режим.

Глеб Голдырев и Георгий Жбанов. Фото Анна Шамина (ПБК МБА)

С большим удовольствием приеду в сборную

— Матч с МБА был лучшим для команды в этой регулярке?

— По разнице в счете — точно лучший. По качеству? Надеюсь, что наши лучшие игры впереди.

— У МБА не очень удачно складывается второй сезон в Лиге ВТБ (5 побед в 17 матчах). Как думаете, играть без легионеров с таким уровнем конкуренции — утопия?

— Нет, конечно. Супер, что у нас есть такая самобытная команда, состоящая из русских ребят. Все играют, набираются уверенности. Да, в этом сезоне у них много сложностей. Я не знаю, с чем это связано, но Василий Николаевич [Карасев] умный тренер. Он все решит, и вторая часть чемпионата сложится для них удачнее.

— Следите за выступлениями «Уралмаша» в дебютном сезоне?

— Да, все-таки это команда из моего родного города. Там играет много знакомых. Рад, что они борются за топ-6, на трибуны ходит много зрителей.

— Защитник екатеринбургского клуба Иван Пынько говорил, что вы игрок, на которого он равняется. Как вам его игра в этом сезоне?

— Мы знакомы с детства. По возможности стараюсь ему подсказывать, чтобы быстрее адаптироваться в Лиге ВТБ. Он молодец, старается, защищается. Время Вани еще придет.

— Вы были в расширенном списке сборной России на матчи с Ираном этим летом. Не получилось приехать?

— Решил, что лучше подготовиться к сезону без игр сборной, так как менял команду. Предупредил об этом Зорана. «Зенит» — серьезный клуб, и мне важно было подойти к началу сборов в лучшей форме.

— Если в ближайших «окнах» сборная вновь будет собираться, приедете?

— Да, с большим удовольствием.