«По уровню непредсказуемости Лигу ВТБ можно сравнить с КХЛ». Эксперт— о главных открытиях старта баскетбольного сезона

Титулованный специалист Борис Соколовский поделился мнением о неудачах фаворитов и уверенной игре новичков турнира.

Первые недели Единой лиги ВТБ подарили много неожиданных результатов. Финалист прошлого розыгрыша «Локомотив-Кубань» начал сезон с трех поражений в четырех матчах, «Зенит» уступил «Уралмашу», а другой новичок турнира «Руна» играла в воскресенье, 15 октября, с «Пари НН» за промежуточное первое место. Без потерь пока идут только ЦСКА, УНИКС и парни Зорана Лукича. «СЭ» попросил поделиться впечатлениями от начала сезона заслуженного тренера России, чемпиона Евробаскета-2011, а ныне председателя тренерского совета БК «Самара» Бориса Соколовского.

За старт сезона «Самара» заслуживает твердую четверку

— У «Самары» практически полностью изменился состав в межсезонье. Как оцените старт команды, которая прошла вместе всего одни сборы?

— Отмечу, что кардинально поменялся не только состав, но и тренерский штаб. В нем остался лишь Владислав Коновалов. Если говорить про первые четыре официальных матча и качество игры в них, то команда заслуживает твердую четверку. В первом домашнем матче был уверенно обыгран «Енисей», с преимуществом в 20 очков. Далее наша команда на равных билась с «Зенитом», играла интересно. Да, у петербургского клуба был спад, но это не наши проблемы. Третий матч с «Руной» вышел откровенно неудачным. Об этом красноречиво говорил и сам Дражен Анзулович. Однако тренер и игроки сделали правильные выводы из этого болезненного поражения, показав качественный баскетбол в матче с МБА. Особенно в защите. У москвичей зубастая команда, обыграть которую на выезде дорогого стоит. В целом победа на выезде в текущей регулярке, по ощущениям, идет с коэффициентом 1,5.

— Пока лучший по результативности среди россиян — Сергей Карасев (13 очков в среднем за матч). Далее идут Григорий Мотовилов, Макар Коновалов и Александр Гудумак (по 12). В «Енисее» у форварда «Самары» результативность была поскромнее...

— Саша набрал авторитет старожила Лиги ВТБ, он продолжает прогрессировать, расширил свой атакующий арсенал. Он всегда любит побросать дальние броски, но сейчас Гудумак делает это очень избирательно, и его дальние попытки выглядят максимально логично. Плюс опытный форвард лидер по духу, что очень важно. Он не стесняется брать на себя инициативу в сложные моменты. Это важное качество для капитана. Так что Саша на своем месте. Дай бог, чтобы он и дальше показывал такую уверенную игру.

Баскетболисты «Самары». Фото БК «Самара»

— В прошлом году в «Самаре» играли титулованные, но возрастные легионеры. В этом году клуб сделал ставку на менее именитых иностранцев, но находящихся на пике карьеры. Эта стратегия оправдывает себя?

— Думаю, да. Мы взяли иностранцев, которые еще по-спортивному голодны, нацелены на результат. Легионеры прошлогоднего созыва — профессионалы с большой буквы, тоже хотели выигрывать каждый матч, но где-то у них все-таки была инерция. Состояние доигрывания своей карьеры. Это касается и Энниса, и Томаса, и Теодора... Стабильно никто не демонстрировал рвения и желания победить. В новом ростере собрались легионеры не такого высокого уровня, но мотивации проявить себя у них гораздо больше. Очень хорош на старте Никола Ребич, который прибавил в результативности по сравнению с прошлым сезоном. Здорово выглядит Джастин Роберсон, который умело ведет игру. Долго входил в ритм Джавонтэй Хоукинс, но в последней игре форвард показал, что способен помочь коллективу по всех фазах. Еще важный момент. В этом сезоне группа легионеров гораздо более восприимчива к установкам не только главного тренера, но и его помощников, руководства. Хотя у меня не поднимется рука кинуть камень в огород и предыдущего тренерского штаба. Они тоже качественно работали.

«Зенит» по-прежнему один из двух главных фаворитов Единой лиги

— Многие эксперты говорят, что этот сезон самый непредсказуемый в истории Единой лиги. Согласны?

— Полностью. Если в прошлом году единственной темной лошадкой была команда МБА, которая заскочила в топ-6 и не затерялась там. Хотя на втором этапе у них и была всего одна победа, они навязывали борьбу лидерам. Не хватало удачи, где-то опыта у игроков. В этом году посмотрите, как ярко играют дебютанты: «Руна» и «Уралмаш». За короткий период они смогли собрать не только сильные составы, но и сделать из них настоящие команды. Клуб из Екатеринбурга обыграл уже двух представителей топ-4 («Зенит» и «Локомотив-Кубань»). Причем заслуженно. У «Руны» три победы в четырех матчах, а с «Пари НН» они держались до конца без двух важных игроков ротации (Кэмерона Янга и Джувэна Моргана). «Астана» у себя дома достойно сражалась с «Зенитом». Или посмотрите, какой бой дала «Парма» ЦСКА. Пермяки постоянно вели в концовке гостевой встречи, но ЦСКА одержал победу благодаря мастерству Мело Тримбла. Хотя в последней атаке удача отвернулась от гостей, когда великолепно сыгравший в Москве Пи Джей Джонсон не смог забить в проходе «родной» левой рукой.

В целом, если взять начало чемпионата, все игры проходят в упорнейшей борьбе. Все команды провели качественную селекцию, продуктивно поработали в межсезонье, что наглядно показывает высокое качество командных взаимодействий. Это напоминает мне испанскую ACB, где гранды вполне могут проиграть командам из середины таблицы или даже аутсайдерам. В Лиге ВТБ аутсайдеров просто нет. Еще по уровню непредсказуемости я провел параллель с КХЛ, где после введения потолка зарплат хватает сенсационных результатов. Уверен, что такая тенденция поможет всем командам лиги заполнять домашние арены.

— Допускаете, что «Локомотив-Кубань» может пролететь мимо топ-6, или, как и в прошлом году, результаты команды скоро пойдут вверх?

— Мне показалось, что игроки «Локо» были форсированно подготовлены к Суперкубку. Там команда Александра Секулича провела три ярких матчах, с очень серьезным сопротивлением ЦСКА, «Фенербахче» и «Зенита». Молодые игроки получили прекрасную школу, но усталости тоже накопилось изрядно. Поэтому в стартовых матчах краснодарцы не всегда выдерживали физически. В ключевые моменты заканчивались силы. Плюс сказывается отсутствие из-за травмы Девона Акун-Перселла, который является очень важным игроком в системе словенского тренера. При этом я уверен, что команда будет прибавлять с каждым матчем, особенно это касается молодых россиян.

— На бумаге «Зенит» выглядел очевидным фаворитом турнира. Две победы и два поражения также говорят о том, что команда потеряла много сил в рамках Суперкубка?

— Мне кажется, что у «Зенита» сейчас другая проблема. Пока игроки притираются друг к другу, в игре есть дисбаланс. Давайте возьмем для примера проигранный матч с «Уралмашем». Тогда Томас Эртель сделал 15 передач. Блестящий показатель. Но на всех других баскетболистов пришлось всего три передачи. Поэтому когда Эртель на площадке — это одна команда, без него — другая. Еще настораживает, что пока не так активно в атакующих схемах используется Боян Дублевич, который чувствует себя в трехсекундной зоне как рыба в воде. Недаром он был одним из лучших центровых чемпионата Испании на протяжении последних 5-7 лет, здорово провел ЧМ-2023. Понимаю, что Чави Паскуаль очень грамотный тренер и не нуждается в советах. Наверняка испанец найдет решение. На мой взгляд, «Зенит» по-прежнему один из двух главных фаворитов сезона.

Алексей Швед. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Желаю Шведу победить в чемпионате Китая

— Кто впечатлил вас из россиян, которые первый год выступают в Лиге ВТБ?

— Выделю трех человек. Начну с Руслана Абдулбассирова, который пару сезонов провел в «Самаре». Считаю, что он задержался в суперлиге. Да, говорили, что он недостаточно атлетичен, есть проблемы с броском... Но центровой обладает отличными габаритами, быстротой мышления, чуйкой на отскоках. Поэтому я очень благодарен Евгению Пашутину, что он предоставил шанс парню проявить себя на высоком уровне. Увидел в нем не только талант и возможности, но и здорово использует его в своей системе (29-летний россиянин входит в топ-10 лучших подбирающих чемпионата). Отлично начал сезон Кирилл Савин, который берет на себя игру в окружении сильных легионеров. Так же как и Александр Захаров. Да, Саша немного тяжеловат, но посмотрите, как он продуктивен. Пример Захарова и Абдулбассирова говорит о том, что в суперлиге тоже есть качественные игроки, которые при должном уровне мотивации и доверия способны здорово выступать в Лиге ВТБ.

— Кто понравился из новых легионеров?

— Больше всего, наверное, Си Джей Брайс. Видно, что парень может пойти на повышение. Очень качественные легионеры у «Уралмаша», особенно Джош Перкинс, Гарретт Нэвелс и Октавиус Эллис. Несколько по-новому раскрывается в «Астане» Ройс Хэмм. Впечатляет, как качественно он ставит заслоны, открывается под передачи. Да, партнеры не всегда замечают, но прогресс налицо. Он молодой парень, мне кажется, что у него серьезное будущее. Хотя давай вернемся именно к новичкам лиги.

Блестяще выглядит разыгрывающий «Руны» Никола Иванович. Качественных легионеров — Мело Тримбла и Амата Мбая — взял ЦСКА. Очень интересный игрок Ксэвьер Ратен-Мэйс, который тащит на себе «Енисей» (лидер чемпионата по результативности — 24,8 очка в среднем за игру. — Прим. «СЭ»). Красноярцы нащупывают свою игру, и даже клубам из топ-4 будет непросто им противостоять. Особенно на выезде. Дублевич обязательно должен быть в этом списке, хотя пока наличие в «Зените» множества игроков, любящих повозиться с мячом, мешают черногорцу раскрыться по полной. Когда они отладят свой баланс, это будет очень грозное оружие. Этот список можно продолжать и продолжать.

— Еще хотел узнать ваше мнение об отъезде из Лиги ВТБ самого звездного российского игрока последних лет Алексея Шведа. Что ждать от защитника в чемпионате Китая?

— Я уверен, что Алексей не затерялся бы ни в одной команде уровня Евролиги. Жаль, что не срослось с «Црвеной Звездой», о которой много писали в контексте подписания Шведа. Но китайский чемпионат тоже очень интересный. Плюс защитник ставит не столько спортивные цели, а возможность продлить свою успешную жизнь в баскетболе. Сумма контракта тоже важна. Век профессионального спортсмена короткий, поэтому в первую очередь они ориентируются на уровень команды и контракта, который предлагают потенциальные работодатели.

Хочу пожелать Леше крепкого здоровья, чтобы он без травм провел сезон и напомнил Китаю о том, что в России есть таланты такого уровня. Ну и, конечно, победить в чемпионате. Уверен, что он приложит все усилия. Особенно учитывая тот факт, что с каждым сезоном он улучшает свое качество игры в защите. Как индивидуально, так и в защитных ротациях. Потенциал Шведа не до конца исчерпан.