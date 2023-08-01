«Всегда иду туда, где не буду чувствовать себя в зоне комфорта». Платонов — о переходе в «Самару» и матчах сборной

Форвард национальной команды объяснил, почему не вернулся в клуб Зорана Лукича.

Илья Платонов стал одним из лучших российских баскетболистов прошедшего сезона Единой лиги ВТБ. В составе МБА 25-летний форвард сборной России набирал 7,1 очка, 4,4 подбора и 0,9 передачи за 24:19 на паркете. Летом на Платонова был большой спрос со стороны грандов Единой лиги, но он предпочел переход в «Самару», где наверняка будет на первых ролях.

В интервью «СЭ», которое состоялось после окончания открытой тренировки национальной сборной в Москве, Илья рассказал о мотивах смены клуба, плюсе отсутствия еврокубков, недооцененности Леброна Джеймса и одинаковом увлечении с Зораном Лукичем.

«Самара» тоже может стать топ-клубом

— Как провел отпуск?

— После первого сбора национальной команды в июне отправился с супругой отдохнуть на море. Провели там две недели. В основном купался, валялся на пляже, катался на гидроцикле... По традиции съездили на рыбалку с отцом и друзьями, а потом занимались переездом в Самару. Выбрали квартиру, начали обустраиваться на новом месте. Я совмещал это с тренировками, более-менее подготовил себя к нагрузке ко второму сбору. Беговая дорожка, легкие баскетбольные упражнения. Спасибо, что «Самара» помогла с арендой зала, где были отличные условия для занятий.

— Кто-то из игроков сборной еще любит рыбалку?

— Знаю, что Зоран Лукич уважает рыбалку (смеется). А из пацанов — сложно сказать.

— Месяц отдыха — не мало?

— Нормально. Замечательно себя чувствую. Да, сейчас на тренировках где-то тяжело, но через это надо пройти. Предсезонка — самый трудный этап года. Чем лучше ты ее пройдешь, чем больше выложишься, тем легче тебе будет восстанавливаться по ходу сезона.

— После классного сезона в МБА многие ждали тебя в одном из российских топ-клубов. Почему в итоге выбрал «Самару»?

— На мой взгляд, «Самара» тоже может стать топ-клубом. Я не смотрю на то, что они заняли только 10-е место в прошлом сезоне. Сейчас в клубе собрался очень сбалансированный коллектив, опытный тренерский штаб с амбициями. Будем претендовать на самые высокие места, бороться со всеми лидерами.

Фото Мария Залознова/Единая лига ВТБ

— Знаю, что летом тебе предлагали вернуться в «Пари НН». Почему отказался?

— Сложный вопрос. Решил попробовать что-то новое. Всегда иду туда, где страшно, где не буду чувствовать себя в зоне комфорта. К Зорану [Лукичу] я в какой-то мере привык. Знаю, что от него ожидать на играх, на тренировках. Знаю всех лидеров коллектива: Женю Бабурина, Ваню Стребкова, Сашу Ганькевича... К тому же в «Самаре» подбирается очень боеспособный коллектив, с сильными легионерами: Джастин Робинсон, Джеймс Томпсон, Хейден Далтон... Хочу проявить себя в этой компании.

— Кто может стать лидером «Самары» в новом сезоне?

— Считаю, что у нас не будет одного ярко выраженного лидера. Никто не будет перетягивать одеяло на себя, а, наоборот, всегда помогать друг другу. Если не пошла игра у одного, то инициативу на себя берет другой. И шаг за шагом будем двигаться к цели.

— Перед подписанием контракта спрашивал про Анзуловича у ребят, кто уже с ним раньше работал?

— Конечно, и получил только хорошие отзывы. Говорят, что Дражен справедливый и порядочный человек, как на паркете, так и вне его. Всегда поддержит, может пошутить, посмеяться, но при этом у него есть четкая субординация, нарушать которую нельзя.

— Тебя рассматривают как исключительно легко форварда?

— Нет, Дражен сказал, что хочет использовать меня на третьем и втором номере. Чтобы я выходил, давал агрессию в защите и в нападении. Все, что обычно от меня требуется.

— Позиция атакующего защитника для тебя не совсем привычная?

— Я готов попробовать. Надо же когда-то начинать (смеется).

Фото Иван Петухов/БК «Енисей»

Радует, что появилось больше шансов проявить себя молодым российским игрокам

— Болезненно ощущаешь отсутствие еврокубков?

— Было поинтереснее, когда был международный опыт. Тут, думаю, со мной все согласятся. Но во всем надо искать плюсы. Сейчас радует, что появилось больше шансов проявить себя молодым российским игрокам. Стало поменьше топовых легионеров. А еврокубки когда-нибудь вернутся. Надеюсь, что еще успею в них поиграть.

— Назови топ-3 молодых игроков, проводящих первый сезон в Лиге ВТБ и проявивших себя с лучшей стороны?

— Однозначно Даниил Касаткин. Провел лучший сезон в карьере и сделал это на уровне Лиги ВТБ. Выделю моего близкого друга — Мишу Беленицкого. После трех пропущенных лет [из-за тяжелых травм] он помог «Пари НН» завоевать Кубок России. В финале с «Зенитом» дал хорошую энергию, здорово действовал в решающие минуты. Беленицкий — крутой баскетболист, с большим потенциалом. Ну и третьим назову Самсона Руженцева. Неважно, выходил он в старте или со скамейки, всегда давал команде много энергии на обоих концах площадки. Не боялся брать инициативу на себя. Для него создавались ситуации — он выходил и реализовывал.

— Сезон в МБА помог тебе почувствовать в себе лидерские качества?

— Я больше себя ощущаю как бекап-лидер. Когда кто-то не может, я выхожу и помогаю. Для меня это ближе. Проявить себя в защите, побороться за ничейный мяч и дать энергию в решающие минуты.

— Многие игроки МБА связывали свой прогресс индивидуальными тренировками с Василием Прокофьевым. Много с ним взаимодействовал?

— Да, с Васей много работали как перед тренировками и после них, так и перед играми. Он профи своего дела. Знает, что надо для развития индивидуальных качеств баскетболиста. Свободно владеет английским, очень трудолюбивый человек, правильно расставляет акценты. Считаю, что у него хорошее будущее в мировом баскетболе.

В целом, пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить весь коллектив московского клуба за прошедший сезон. Особые слова благодарности Василию Карасеву, Сергею Вознюку, Александру Афанасьеву, Денису Лутикову и Игорю Кочаряну.

Фото Анна Шамина/ПБК МБА

Лично для меня Леброн — величайший в истории

— В это раз сборная проведет матчи в Перми, а не в Москве. Это плюс?

— Мне в Перми всегда очень нравится играть. Атмосфера, которая царит на играх «Пармы», не может не заряжать. Пермяки очень любят баскетбол, умеют правильно болеть, поддерживать команду, создавать атмосферу, при которой играть в баскетбол — одно удовольствие. Надеюсь, что будет полный зал и болельщики будут гнать нас вперед.

— Что-то знаете о сборной Ирана?

— Честно, пока не изучали соперника (разговор состоялся в субботу, 29 июля. — Прим. «СЭ»). Знаю только Хамеда Хаддади, который играл в НБА. Не знаю, в строю ли он еще.

— Вообще насколько интересно играть с командами уровня Белоруссии и Ирана?

— В нынешних реалиях у нас нет альтернатив. Иран мы сейчас проверим, а белорусы показали очень неплохой уровень. Оба раза дали бой. Могли бы, наверное, попробовать сыграть и с Китаем. Если у нас сейчас такой разворот на Восток.

— Внимательно следите за НБА? Болеете за кого-то?

— Мне очень нравится Леброн. Уникальный спортсмен, который в какой-то степени недооценен. Лично для меня он величайший в истории. Да, может, у него нет такого стабильного броска, как у Майкла Джордана, Джеймс не так много решал в концовках, но он величайший с точки зрения чтения игры, атлетизма, отношения к своей профессии. Читал, что он тратит 1,5-2 миллиона долларов на свое тело. Это круто.

— А пристально следишь за кем-то из легких форвардов?

— Да, особенно в Евролиге. Нравится, как играют Уилл Клайберн, Никола Калинич и Владимир Лулич. Выделю эту троицу.