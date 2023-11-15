«Рэтан-Мэйс — скромный парень, и это подкупает». Разговор с агентом открытия сезона в Единой лиге

Вадим Михалевский — о деталях подписания канадца в «Енисей», старте «Зенита» и перспективах «Уралмаша».

Ксавьер Рэтан-Мэйс — настоящее открытие сезона. Канадец набирает по 30 очков за матч, забивает броски на победу, акцентирует на себе внимание соперников, а его «Енисей» входит в топ-3 и побеждает в семи из восьми последних матчей. В интервью «СЭ» агент защитника Вадим Михалевский рассказал, как экс-игрок «Мемфиса» оказался в России, а также объяснил не самый удачный старт «Зенита» и причины уверенного дебюта «Уралмаша» в Лиге ВТБ.

Переход состоялся благодаря тому, что у «Енисея» сорвалось другое подписание

— Рэтан-Мэйс — лучший снайпер не только Единой лиги ВТБ, но и cамый результативный игрок в топовых лигах Европы на старте сезона. Как удалось привезти такого топового легионера в Красноярск? Тяжело ли было уговорить его решиться на такой шаг?

— Подписание Рэтана-Мэйса произошло довольно поздно, а именно в середине августа, когда уже практически все клубы Единой лиги ВТБ были укомплектованы. И то лишь благодаря тому, что у «Енисея» сорвалось другое подписание. В этот момент я предложил им Рэтана-Мэйса, а тренер Арсич уже знал игрока. Условия контракта мы оперативно согласовали с президентом Петраковским. Я думаю, в этой ситуации все остались довольны. Конечно, мало кто мог предположить на тот момент, что Ксавьер сможет демонстрировать такой уровень баскетбола и такую сумасшедшую статистику. С учетом последней победной игры против «Руны» его показатели составляет 28 очков при коэффициенте полезности 29,6.

— Ксавьер рассказывает, что каждый день приходит в зал за полтора часа до тренировки и отрабатывает бросок. Что вас еще в нем впечатлило? Как в игроке, в человеке.

— У него действительно запредельный уровень мотивации. Рэтан-Мэйс — прирожденный лидер, который объединил вокруг себя всех игроков! Такой уровень профессионализма я давно не видел в последнее время. При этом Ксавьер отлично контролирует свои эмоции, лишен звездной болезни и продолжает улучшать свою игру от матча к матчу. Невероятно скромный парень, и это подкупает.

Что-то похожее я могу сказать про Нэвелса из «Уралмаша». Этот листок бумаги был обнаружен в комнате Гаретта. Это отличное пособие для всех молодых баскетболистов.

Фото из личного архива Вадима Михалевского

— Ксавьер дружит с Каспером Уэйром. Как считаете, ему удастся повторить путь разыгрывающего ЦСКА и подписать контракт с большой командой? Обращались ли к вам по этому поводу уже по ходу сезона?

— У каждого игрока свой путь. Уверен, что у Ксавьера будет достаточно отличных предложений. Они есть и сейчас, но у нас соглашение с «Енисеем» до конца сезона, и пока нет планов расставаться. Как и у клуба, так и у игрока. Ему важно оставаться максимально сконцентрированным на протяжении всего сезона, ведь вторая половина намного важнее. Уровень давления на результат команды всегда выше ближе к плей-офф. Я уверен, что все команды начнут искать способы остановить его.

На результаты «Зенита» влияет отсутствие Эртеля и Жбанова

— Пока остановить Рэтана-Мэйса смогли только баскетболисты ЦСКА и «Зенита» (снайпер набрал 15 и 19 очков соотвественно). Хотя старт у команды Паскуаля пока не задался. Что можно назвать первопричиной: усталость после Суперкубка, травмы, много новых игроков, которые не привыкли к сложной системе Чави?

— У «Зенита» сбалансированный ростер, когда все здоровы. Из-за травм выбыло пять человек, и это, конечно, весомая причина всех поражений на старте. Особенно сильно на результат влияет отсутствие Эртеля и Жбанова. Томас очень эффективен на пик-н-роллах, а Жбанов дает серьезный баланс в этой команде, так как очень полезен в защитных схемах.

— Трент Фрейзер — лидер команды по результативности и выходит на первые роли в этом сезоне. Довольны его прогрессом?

— Что касается Фрейзера, то он отлично справляется со своей ролью лидера в отсутствие Эртеля. Стабильно набирает свою норму очков, а также неплохо выглядит в созидании. Он может вырасти в топового игрока при Паскуале.

— Сергей Карасев также выдает хорошую статистику. Насколько это важный сезон для форварда, чей контракт заканчивается летом?

— Считаю, что важен каждый сезон, а не только контрактный. Сергей нашел своего тренера, а про его уровень здесь не может быть и речи. Важно оставаться здоровым и быть максимально мотивированным. Сезон длинный, и важен финиш.

— Павел Земский и Константин Шевчук постепенно подтягиваются к основе «Зенита». В перспективе они смогут стать игроками ротации?

— В ситуации, когда такое обилие травм, ребятам выпал шанс, и их позвали в первую команду. Оба давно тренируются с основой и очень неплохо себя проявляют в тренировочном процессе, а в последних двух играх уже имели игровые минуты. Будем надеяться на их скорый прогресс.

Фото БК «Енисей»

Подписание Эллиса изменило уровень «Уралмаша»

— Что скажете про старт «Уралмаша»? Команда может побороться за топ-6 по итогам первой части регулярки? Или не слишком глубокая скамейка вряд ли позволит это сделать?

— «Уралмаш», как и «Руна», пока отлично проводит дебютный сезон в Единой лиге ВТБ. У клуба из Екатеринбурга уже были яркие победы в матчах с «Зенитом» и «Локомотивом-Кубань». Что касается ростера, то у них довольно сбалансированная команда во всех линиях, и они продолжают корректировать в лучшую сторону благодаря энтузиазму президента Виктора Ганиенко и профессионализму исполнительного директора Сергея Доманова. Хороший тому пример — подписание Октавиуса Эллиса вместо Чада Брауна. Один игрок существенно изменил уровень команды.

— Эллис — еще один легионер, который практически гарантированно будет на Матче звезд Единой лиги ВТБ. За счет чего он смог так быстро влиться в команду и стать одним из лидеров?

— Эллис имеет опыт выступлений в Евролиге. По его компетенциям никогда не было вопросов. Наоборот, мне показалось странным, что в сентябре Октавиус еще был в статусе свободного агента.

— Еще один ваш клиент Ройс Хэмм также входит в топ-5 лучших снайперов лиги (наряду с Рэтан-Мэйсом и Эллисом). У центрового большая мотивация показать себя после того, как он не смог остаться в «Зените»?

— Ройс — отличный игрок с хорошим потенциалом. Лишнее тому подтверждение, что он оказался вначале в «Зените», а не в «Астане». Прошел адаптацию у топ-тренера Паскуаля и сейчас демонстрирует приличный баскетбол. Меня не удивила его статистика на старте сезона.

— «Астана» впервые за долгие годы всерьез включилась в борьбу за плей-офф. Связываете это со сменой руководства?