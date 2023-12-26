Какой лимит на легионеров оптимальный? Кто лучший тренер? 38 вопросов руководителям клубов Лиги ВТБ

Анонимный опрос генменеджеров в эксклюзивном проекте «СЭ».

Худший трансфер этого лета? А кто самый грязный игрок лиги? Кого бы вы забрали в свой клуб, если бы была возможность? Сколько матчей оптимально проводить в регулярном сезоне без еврокубков? Вряд ли кто-то из руководителей клубов готов с ходу открыто ответить на эти вопросы. Поэтому «СЭ» организовал анонимный опрос президентов, спортивных директоров, руководителей клубов Единой лиги ВТБ (по одному от каждой команды), попросив их ответить на 38 главных вопросов.

В анонимном голосовании, которое проводилось на протяжении месяца, приняли участие представители всех

14 клубов лиги.

1. Кто станет лучшим снайпером регулярного чемпионата?

Единственный пункт опроса, на который генменеджеры клубов ответили одинаково. За первые три месяца чемпионата Ксавьер Рэтан-Мэйс провел шесть матчей, в которых набрал 30 и больше очков (еще в трех играх остановился на отметке 29). А 42 очка канадца в домашнем матче «Енисея» против «Пармы» — третий результат в истории лиги. Выдающаяся статистика Рэтан-Мэйса стала для всех неожиданностью. Во-первых, в прошлом сезоне его показатели в чемпионате Турции были почти в два раза ниже (13,6 очка). Во-вторых, красноярцы подписали экс-защитника «Мемфиса» на флажке, когда у них сорвалась другая сделка.

2. Лучший разыгрывающий

MVP последнего розыгрыша плей-офф Ненад Димитриевич каким-то чудом остался в Казани этим летом и продолжает радовать российских любителей баскетбола своей изобретательной игрой. Македонец — лучший в составе действующих чемпионов по набранным очкам (16,5), передачам (6,5) и перехватам (1,4). По эффективности Ненад входит в топ-3 (21,4), уступая только Рэтан-Мэйсу и центровому «Уралмаша» Октавиусу Эллису. Второй в голосовании — лидер чемпионата по передачам (9,0) и один из самых титулованных игроков турнира Томас Эртель.

3. Лучший защитник

И снова Рэтан-Мэйс вне конкуренции. По два голоса у Каспера Уэйра и Маркоса Найта, без которых очень сложно рассуждать о чемпионских перспективах ЦСКА и УНИКСа соответственно.

4. Лучший легкий форвард

Половина голосов генменеджеров досталась Девону Акун-Перселлу. После тяжелой травмы ахилла, полученной в чемпионате Турции, американец полноценно перезапустил карьеру в России. В прошлом сезоне форвард помог «Локо» впервые за 10 лет сыграть в финале Лиги ВТБ, а в этом стал полноценным лидером команды. Без него краснодарцы стартовали в чемпионате с четырех поражений в пяти матчах. С Девоном выиграли 12 матчей из 14, в том числе обыграв «Зенит» (дважды) и ЦСКА (22 очка и 4 передачи от Акун-Перселла в матче с армейцами).

По два голоса у мистера-хайлайта Би Джей Джонсона из «Пармы» (подхватил бремя лидера после травмы Си Джей Брайса) и Сергея Карасева, который сейчас восстанавливается после тяжелой травмы спины. Еще раз желаем здоровья баскетболисту «Зенита».

5. Лучший тяжелый форвард

Явный фаворит руководителей клубов — Амат Мбай. За счет француза на позиции четвертого номера ЦСКА может «растягивать» оборону соперника дальними бросками (Амат реализует 46,6% трехочковых), а также создавать серьезную угрозу за счет проходов Амата. Форвард провел предыдущий сезон в Евролиге и пока сполна оправдывает статус ключевого подписания межсезонья (наряду с Мело Тримблом и Тони Джекири). У едва не подравшихся друг с другом в финальной серии сезона-2022/23 Луи Лабери и Окаро Уайта — по два голоса.

6. Лучший центровой

Джален Рейнольдс поменял Евролигу на Лигу ВТБ и после отъезда Николы Милутинова безоговорочно лучший пятый номер турнира. Доминирующий «большой» с отличным дальним броском (37,7 — из-за дуги) в прошлом сезоне остановил Чави Паскуаля на пути ко второму титулу подряд. В текущем сезоне Джален немного сбавил обороты, но наверняка прибавит ближе к плей-офф. Два голоса получил Рэйшон Хэммондс, которого можно назвать одним из главных открытий сезона. Второй год в Европе у 26-летнего центрового пока явно удается. Также в топ-3 справедливо обосновался Октавиус Эллис: 26,1 балла за эффективность говорят сами за себя.

7. Лучший «шестой» игрок

Рейнольдс стал лучшим «шестым» игроком по итогам сезона-2022/23 (обязательное условие — выход на площадку со скамейки запасных более чем в 50 процентах матчей чемпионата). В этом году Джален продолжает усиливать игру казанцев, подменяя Исмаэля Бако, и вновь является главным претендентом на эту награду. Помешать ему может Мело Тримбл, здорово влившийся в состав ЦСКА. Особенно если поправит процент дальних бросков.

8. Лучший легионер

В сентябре ни один эксперт не смог бы предположить, что в этой категории номером один станет Рэтан-Мэйс. Восемь голосов из 14 — фантастика. Впрочем, Ксавьер заслужил это своей игрой. Даже с суперопекой он продолжает выигрывать матчи для «Енисея».

9. Лучший молодой игрок (до 23 лет)

Самсон Руженцев выходит на первые роли в ЦСКА, Андрей Мартюк вот-вот получит статус топ-игрока (матч с «Зенитом» в Петербурге — запредельный уровень), Кирилл Елатонцев с каждой игрой доказывает, что сильнее Джордана Моргана, Даниил Коско — светлое пятно в игре «Минска», Данила Походяев не потерялся в клубе с сильными легионерами. Филипп Гафуров получил свой голос скорее авансом. Посмотрим, как он проявит себя во второй части сезона под руководством Зорана Лукича.

10. Лучший трансфер

Тут тоже все очевидно. Рэтан-Мэйс заставил говорить о себе даже почетного президента лиги Сергея Иванова. Переход Николы Йовановича можно будет уверенно назвать топ-трансфером, если «Руна» выйдет в плей-офф в дебютном сезоне.

11. Худший трансфер

Сразу 11 фамилий. Среди лидеров — отчисленный из «Автодора» Кайл Винэлес (несмотря на высокую результативность, имел проблемы с дисциплиной) и Джордан Морган, который пока не может найти себя в схемах Александра Секулича, хотя центровой работал с тренером в сборной Словении. Среди россиян в списке оказались Никита Михайловский и Марк Тихоненко, которые ожидаемо мало играют в своих новых командах.

12. Самый техничный игрок

В топе у функционеров Трент Фрейзер и Димитриевич. Эти парни творят чудеса на паркете. И если уровень Димитриевича был всем понятен, то Трент очень ярко ворвался в Лигу ВТБ в прошлом сезоне (перешел из скромного белградского ФМП), а в этом — стал лидером команды Паскуаля. Без американца «Зенит» «сгорел» в матче с «Локо». Даже потеря Эртеля не была такой болезненной. Интересно, что один голос получил тяжелый форвард Мбай. Обычно игроки передней линии не отличаются техничностью, но Амат действительно хорошо обращается с мячом.

13. Самый грязный игрок лиги

Среди «лидеров» два игрока задней линии: Евгений Бабурин и Александр Хоменко. Хотя, казалось бы, в списке есть и более жесткие ребята — Жбанов, Лабери, Уайт.

14. Самый переоцененный игрок

Неожиданный «лидер». Все-таки по статусу Дублевич — одна из главных звезд турнира. С другой стороны, черногорец пока не показывает и 50% своего потенциала. Тяжелое лето с участием в ЧМ, привыкание к сложной системе Паскуаля, к новому чемпионату после 11 лет в Испании? Посмотрим, что будет в плей-офф. По два голоса — у Джоша Перкинса и Томаса Эртеля. Первый проиграл конкуренцию Антону Глазунову, второй, видимо, пока не оказывает влияния на результат в соответствии со своим статусом.

15. Самый недооцененный игрок

В прошлом сезоне Даниил Касаткин показал, что можно ярко зайти из суперлиги в Лигу ВТБ. Сейчас это делает Руслан Абдулбасиров. Уроженец Кизляра — один из лучших в чемпионате по блок-шотам, входит в топ-10 по подборам и имеет почти 10 баллов за эффективность. Хотя изначально игрока рассматривали скорее в роли резервиста, но Евгений Пашутин нашел ключи к центровому, развитию карьеры которого мешали травмы. Также в списке есть один из двух капитанов сборной России Владислав Емченко и Антон Глазунов, который в 37 лет вполне может отобраться на Матч звезд.

16. Какого игрока вы бы хотели взять в свою команду?

По два голоса — у Акун-Перселла, Димитриевича и Найта. И Маркос явно не лишний в этом списке. Очень сильный персональщик, великолепно сдерживает лучшего игрока соперников. Не зря два своих проигранных матча в текущей регулярке — с «Самарой» и ЦСКА — УНИКС провел без американца. Из россиян голоса генменеджеров в этой престижной номинации получили Георгий Жбанов, Сергей Карасев, Александр Платунов и Самсон Руженцев.

17. Лучший игрок в истории лиги

Алексей Швед — лучший снайпер в истории Единой лиги ВТБ (24 раза набирал 30 и более очков). Пожалуй, лучший российский игрок последнего десятилетия, учитывая его влияние на игру «Химок» и ЦСКА. Так что даже с одним титулом чемпиона (в сезоне-2011/12) 34-летний защитник сумел опередить легендарных форвардов — Андрея Кириленко и Виктора Хряпу. По одному голосу получили Никита Курбанов, Виталий Фридзон, Марио Хезонья и Джон-Роберт Холден.

18. Лучший тренер в лиге сейчас

Паскуаль второе лето подряд отклоняет предложения клубов Евролиги, уважая контракт с «Зенитом». Понятно, что сумма контракта играет не последнюю роль, но в целом позиция каталонского тренера заслуживает уважения. Чави не хочет уезжать из России, пока не вернет Кубок Белова в Северную столицу. В этом сезоне у него есть для этого все ресурсы. Самый глубокий и звездный состав, Эртель в качестве волшебника и огромный победный опыт самого тренера. В регулярке пока мешают травмы, но Паскуаль долго ищет комбинацию, которая в конце сезона зачастую срабатывает. Три голоса — у Велимира Перасовича, который смог выиграть долгожданный трофей для Евгения Богачева. В списке есть и российский специалист — наставник «Астаны» Олег Киселев.

19. Лучший тренер в истории лиги

Этторе Мессина и Димитрис Итудис — самые успешные тренеры в современной истории российского клубного баскетбола. Поэтому их лидерство в голосовании генменеджеров абсолютно логично.

20. Какой менеджер/руководитель клуба является сильнейшим в Единой лиге ВТБ?

Кажется, что у победы Андрея Ведищева в этой номинации есть две причины. Ставка «Локо» на собственных воспитанников в последние годы (смотри пункт 23) и строительство мощной академии в Краснодаре, которая может позволить «Локо» поставить на поток выпуск классных баскетболистов.

21. Кто выиграет Кубок Белова?

Очередной мощный регулярный чемпионат ЦСКА убеждает генменеджеров, что армейцы вернут себе Кубок Белова. Хотя и предыдущие две регулярки красно-синие заканчивали первыми, но титулы брали «Зенит» и УНИКС. Немного удивляет, что никто не ставит на действующих чемпионов, которые сумели сохранить победный костяк и главного тренера.

22. Самая неприятна команда (по стилю игры)

«Пари НН» пока проваливает сезон из-за эпидемии травм, но все-таки побеждает в одном из пунктов опроса. Дело в сербской системе наставника сборной России Зорана Лукича, которая предполагает максимально контактный баскетбол и полную самоотдачу. Хотя в топ-25 самых фолящих игроков турнира всего один представитель нижегородцев — Михаил Беленицкий (3,0 фола в среднем за игру).

23. Какой клуб лиги лучшего всего развивает молодых?

Щербенев, Ведищев, Емченко, Мартюк, Елатонцев, Темиров, Щетинин. Сразу семь воспитанников в ростере команды на сезон, пять из них имеют постоянную игровую практику. Другие клубы и близко не могут таким похвастаться.

24. За какой командой лиги интереснее всего следить?

В списке сразу девять клубов. Это лишний раз подчеркивает бескомпромиссную борьбу в этом сезоне. В каждом туре обязательно состоится одна-две необычные игры. Либо фавориты проигрывают, либо побеждают, но в очень напряженной борьбе. Откровенно выпадает только «Минск» (18 поражений в 18 матчах).

25. Лучшая арена

Руководство «Зенита» вложило очень много сил, чтобы КСК «Арена» стала не только современной, но и максимально удобной для зрителей. Так что первое место в этой номинации закономерно. Радует, что в список попали и арены новичков и второгодок лиги — «Уралмаша» и «Самары».

26. Худшая арена

В Саратове на баскетболе отличная атмосфера, но с возрастом арены ничего не сделать — через год «Кристаллу» исполнится 55 лет. В не самой приятной номинации старенький дворец выиграл за явным преимуществом.

27. Лучшая гостевая раздевалка

«Мегаспорт» много лет принимал лучшие команды континента, поэтому уровень гостевой раздевалки соответствует высочайшим стандартам.

28. Худшая гостевая раздевалка

Опять саратовцы набирает львиную долю голосов генменеджеров. Еще три голоса у домашней арены «Руны». «Викинги» заметно преобразили арендованный зал на улице Лавочкина, но работы еще много.

29. Лучшие гостиницы

В плане гостиничной инфраструктуры впереди города федерального значения и столица Белоруссии. Тут все вполне предсказуемо.

30. Худшие гостиницы

У кого-то, видимо, был неприятный опыт поездки в Астану, хотя гостиничный бизнес в столице Казахстана развит очень прилично. Нижний Новгород заметно преобразился к 800-летнию, но отели по-прежнему оставляют желать лучшего. В «лидерах» тот же Саратов.

31. Город, в который больше всего хочется приезжать

Северная столица с многочисленными музеями, великолепной архитектурой и отличными ресторанами мало кого оставляет равнодушным. Совсем рядом Москва и Минск.

32. Город, в который меньше всего хочется приезжать

Длительные перелеты в Красноярск можно объяснить. Саратов, видимо, отпугивает старой ареной и гостиницами.

33. Какой лимит на легионеров нужен в лиге?

Сразу пять голосов за сокращение действующего лимита — довольно неожиданно.

34. Нужно ли расширять лигу?

14 команд действительно не так много (столько же в Адриатической лиге, но там клубы играют еще и в национальных чемпионатах). В высшем дивизионе чемпионата Испании — 18 команд, в чемпионате Турции — 16. Но есть ли кандидаты на повышение в классе?

35. Сколько матчей должно быть в регулярном чемпионате лиги в нынешних реалиях?

Больше всего голосов отдано за существующий формат регулярки. Для 14 клубов такой календарь действительно выглядит идеальным, матчи есть почти каждый день. Хотя и простои у команд все же бывают. «Фаворитам стало тяжелее. Чем это можно объяснить? Кажется, раньше было легче играть, потому что баскетболисты постоянно были в ритме. Матчи Лиги ВТБ чередовались с играми в Евролиге/Еврокубке. Сейчас же бывает две игры за три дня, а бывает недельный перерыв. На фоне этого тяжело постоянно держать себя в лучшей форме», — отмечал «СЭ» капитан «Зенита» Андрей Зубков. Поэтому предложения увеличить количество игр вплоть до 56 — вполне рабочий сценарий в сезонах без еврокубков.

36. Нужно ли разделять команды после двух сыгранных кругов?

Вроде бы новый формат хорошо зарекомендовал себя в прошлом сезоне, но, судя по опросу генменеджером, не все так однозначно.

37. Нужен ли плей-ин?

Хороший способ сделать как можно больше конкурентных матчей во второй восьмерке. Иначе получится, как в прошлом сезоне, когда команды, потерявшие шансы на попадание в плей-офф, начали отпускать своих ключевых игроков прямо по ходу регулярки.

38. Вернутся ли клубы лиги в еврокубки в ближайшие пять лет?

Верим.