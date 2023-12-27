«В Лиге ВТБ минимум пять человек получают больше, чем Швед в Китае»

Агент Алексея Обрад Фимич — о старте карьеры звездного защитника в Поднебесной и странных цифрах.

Алексей Швед продолжает ярко проявлять себя в чемпионате Китая. Российский защитник уже был признан игроком недели, а его средние показатели в 16 проведенных матчах в CBA составляют 17,6 очка, 10,1 передача и 5,6 подбора. О последних событиях вокруг баскетболиста «СЭ» рассказал официальный представитель Шведа Обрад Фимич.

Сначала был расстроен выбором Алексея

— Во вторник, 26 декабря, на «СЭ» вышел анонимный опрос генеральных менеджеров Лиги ВТБ, и Алексей победил в одной из самых престижных номинаций...

— Хочу выразить благодарность за доверие генменеджерам клубов Лиги ВТБ, которые признали клиента AltiSport лучшим игроком в истории турнира. Это приятно нам как агентству и самому Алексею.

— Что скажете про его игру в Китае? Насколько крутым получился дебют?

— Если честно, то, когда летом он решил отказать испанскому клубу, выступающему в Евролиге, я был расстроен. Думал, что выбор в пользу Китая — ошибочный. Однако уже спустя две недели я понял, что Алексей был прав. Это было самое правильное решение на этом этапе карьеры. Он открывает для себя новый рынок, новые возможности и получает новый спортивный вызов. Шведа очень хорошо приняли болельщики, клуб, вся китайская пресса. Все в восторге от его понимания игры. Особенно партнеры по команде, чей уровень рядом с Алексеем серьезно повысился. Например, основной центровой «Шаньси» до прихода Шведа набирал по 5-6 очков в среднем за игру, но с помощью такого сильного плеймейкера его показатели поднялись до 15-20 очков.

— На ваш взгляд, Швед входит в топ-5 лучших игроков чемпионата Китая?

— Мое мнение не объективно, но я получаю много звонков от китайских агентов. От них идет информация, что он один из трех игроков задней линии CBA. Это лишь подтверждает, что Алексей полностью восстановился от травмы, полученной в результате злосчастного нападения в центре Москвы, и очень много работал летом с отцом Виктором, чтобы ярко провести этот сезон. Адаптация в Китае заняла пару недель, сейчас Швед в отличной форме.

Фото Соцсети

Команды из NBL заинтересованы в том, чтобы подписать Шведа на летний период

— В конце февраля уже стартует плей-офф CBA. Рассматриваете ли вы возможность доиграть сезон-2023/24 в Европе?

— Могу сказать, что команды из другой китайской Лиги — NBL (второй дивизион чемпионата Китая. — Прим. «СЭ») заинтересованы в том, чтобы подписать Шведа на летний период. Мы пока не спешим с ответом, так как Алексей сейчас полностью сконцентрирован на том, чтобы вывести «Шаньси» в плей-офф. Наша цель — остаться в Китае, но можем рассмотреть и европейские варианты, и варианты из России. Это будет зависеть от желания игрока и финансовой составляющей.

— Раз вы заговорили про деньги, то как бы могли прокомментировать материал в «Ведомостях» от 11 декабря, где сказано, что Швед получит 9 миллионов евро за три года в «Шаньси». Откуда берутся эти цифры?

— У меня тот же вопрос. Вроде бы речь идет про респектабельное издание, но, прочитав этот материал, я был неприятно удивлен. Во-первых, контракт игрока подписан на один год. Мы никогда этого не скрывали, сам клуб объявлял об этом на официальном сайте. Во-вторых, суммарная сумма выплат на зарплаты четырех легионеров в Китае не может превышать 4,2 миллиона долларов за сезон. А Алексей пришел в «Шаньси» последним четвертым легионером. Да, вероятно, кто-то может подумать, что есть какие-то дополнительные выплаты за имиджевые права, но тут тоже есть нюанс. Это может распространяться только на игроков, выступающих за частные команды CBA. «Шаньси» же относится к категории государственных клубов, так что никаких дополнительных выплат не предусмотрено.

Видимо, те, кто пишет про 9 миллионов евро для Алексея за три года, получает информацию из воздуха. Как Никола Тесла. Цитируются какие-то странные источники «на агентском рынке».

Фото из соцсетей Обрада Фимича

— Получается, что информация не соответствует действительности. Почему вас это задело?

— Честно, мне не понравилось, что акцент делается на том, что Швед не играет в России из-за очень высоких требований по зарплате. Я знаю как минимум пять человек, выступающих в Лиге ВТБ, кто получает больше Алексея. Один из них мой клиент. Тут дело в другом. Сами клубы не выходили на нас с предложениями. И это нормально. Это политика команд, в которые никто не лезет. Знаю, что руководство Лиги ВТБ хотело, чтобы игрок остался в чемпионате, но и Лига не может влиять на трансферную политику клубов.

С другой стороны, многие любители баскетбола восторгаются НБА, где самые высокие зарплаты в большинстве клубов лиги имеют американские игроки. В России же Швед, объективно главный талант страны за последние 10-15 лет, получал как топовые легионеры. И это почему-то вызывает так много негатива. Мне сложно понять это.

— Давайте вернемся к Китаю. Навещали ли вы уже Алексея в Тайюань? Что скажете про город, инфраструктуру клуба, отношение к игрокам?

— По семейным причинам я пока не могу вылететь в Китай, но планирую свою поездку на март 2024 года. Со слов Алексея, в стране большой интерес к баскетболу. Практически на всех матчах полные трибуны, очень много специализированных СМИ, игроки чувствуют себя как звезды. В «Шаньси» для игроков созданы великолепные условия. Отрадно, что Алексей стал важной частью этого прогрессирующего первенства. Еще это хорошо для российского баскетбола. Наблюдая за игрой Шведа, многие жители Китая обратят внимание на ту же Лигу ВТБ. Возможно, кто-то еще из российских игроков заинтересует китайские клубы.