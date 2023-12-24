32 очка и всего один промах от центрового сборной России.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат

«Зенит» — «Локомотив-Кубань» — 73:93 (24:26, 11:18, 19:25, 19:24)

«Зенит»: Курич (19), Эртель (10 + 11 передач), Дублевич (10)

«Локомотив-Кубань»: Мартюк (32), Акун-Перселл (14), Барфорд (9 + 7 подборов)

КСК «Арена». 5066 зрителей.

«Локомотив-Кубань» с запасом обыграл на выезде «Зенит». Главным героем встречи стал Андрей Мартюк, который провел самый результативный матч в карьере, показав великолепную статистику (13/14 — двухочковых, 1/1 — трехочковых и 3/3 c линии штрафных). В этот вечер сдержать 23-летнего «большого» не смогли ни Боян Дублевич, ни Винс Хантер, ни Артем Клименко. Парни Чави Паскуаля проиграли уже пятый матч из пяти своим прямым конкурентам и уходят на небольшой перерыв не в лучшем настроении.

11 очков за четверть

«Зенит» обыграл «Локомотив-Кубань» в сентябрьском финале Суперкубка-2023 в Москве, но с тех пор не может обыграть ни один клуб из топ-4 — два поражения от ЦСКА, неудача в Краснодаре и домашнее фиаско от УНИКСа. Правда, с остальными командами фаворит сезона безжалостен. К очередной битве с «Локо» «Зенит» подошел с серией из девяти побед в последних 10 играх. Поддержать команду Паскуаля пришло больше пяти тысяч болельщиков, — антураж матча недели вполне соответствовал его статусу. Но не содержание игры хозяев.

Только в первой четверти «Зенит» во многом за счет усилий Кайла Курича (3/4 — трехочковых) на равных бился с соперником. Далее у одной команды получалось практически все, у другой — ничего. Паскуаль пробовал разные сочетания, но найти оптимальное так и не сумел. За вторую четверть «Зенит» с Томасом Эртелем и Бояном Дублевичем в составе набрал всего 11 очков (промазав больше половины штрафных). Да, сказалось отсутствие Трента Фрейзера, получившего небольшое повреждение. Американец очень здорово подменял травмированного Эртеля на протяжении 1,5 месяца, играя по 35 минут, и, видимо, такая нагрузка дала о себе знать. Не было и Сергея Карасева, который продолжает восстанавливаться от травмы спины. Однако даже потеря двух важных игроков ротации вряд ли может служить оправданием столь слабой игры.

В начале третьей четверти «Локо» сделал рывок 11:3, причем почти все очки краснодарцев набрал Мартюк, забивавший данки на любой вкус. Паскуаль взял тайм-аут, но после него преимущество гостей только выросло до 25 очков. Отметим, что отсутствие травмированного Джордана Моргана пошло на пользу краснодарцам. Получившие больше игрового времени Мартюк и Кирилл Елатонцев сыграли выше всяких похвал.

Не впадать в эйфорию

В заключительной 10-минутке «Зенит» попытался взбодрить Георгий Жбанов, но усилий российского защитника не хватило, чтобы избежать разгрома.

«Поздравляю «Локо», в этой игре они явно были лучше нас во всех аспектах — в нападении, защите, самоотдаче, физики, во всем, — подчеркнул после матча Паскуаль. — Во второй четверти мы играли намного лучше, чем можно об этом подумать, глядя на счет. Мы просто промазали много штрафных бросков (10/17), поэтому проигрывали 9 очков к перерыву. А вот в начале третьей четверти команда не отреагировала, особенно в самом начале, когда «Локо» стал лидировать 13-14-15 очков. Мы просто исчезли и не смогли появиться на паркете вплоть до самого конца. Причины поражений от конкурентов? Мы еще не провели ни одной игры в полном составе. Нас замучили травмы... С другой стороны, «Зениту» надо улучшать свою игру. Времени до конца сезона еще много, посмотрим, какими мы будем в концовке».

Наставник «Локо» Александр Секулич также попросил не сильно обольщаться относительно этой победы. «Немного необычно выиграть у «Зенита» с такой большой разницей, даже несмотря на то что мы верили в свою победу, — резюмировал словенский специалист. — Команда хозяев показала далеко не лучший свой баскетбол. Но при этом и мы сыграли здорово. В защите очень хорошо останавливали соперника, очень многое получалось в нападении. Особенно у Андрея Мартюка — да и вся остальная команда поработала сегодня отлично. Красивая победа, но нам нельзя впадать от нее в эйфорию — это всего лишь одна победа, а турнирная дистанция длинная».

Теперь команды уходят на небольшой перерыв. Свои следующие матчи регулярки обе команды проведут 5 января: краснодарцы примут «Астану», а «Зенит» отправится на выезд к «Парме». К слову, пермяки набрали отличный ход — коллектив Евгения Пашутина идет в топ-6, одержав шесть побед подряд.