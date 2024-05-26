Странная концовка. ЦСКА выиграл первый матч финальной серии

Тримбл — герой, Димитриевич — антигерой.

Единая лига ВТБ-2023/24

Финал

Первый матч

УНИКС — ЦСКА — 95:96 (29:26, 20:25, 24:25, 22:20)

УНИКС: Димитриевич (22 + 6 передач), Воронцевич (18 + 6 подборов), Найт (13 + 8 подборов + 6 передач), Кулагин (12)

ЦСКА: Тримбл (28), Мбай (16), Жан-Шарль (12 + 7 подборов)

Счет в серии: 0-1

Следующая игра: 28 мая в Казани

ЦСКА и УНИКС подошли к финальной серии в разном состоянии. Армейцы завершили полуфинальную серию с «Зенитом» 19 мая и имели почти неделю на подготовку к решающим играм сезона. Казанцы играли решающий седьмой матч с «Локомотивом-Кубань» в среду, 22 мая, то есть за три дня до встречи с москвичами. К тому же Велимир Перасович не мог рассчитывать на Исмаэля Бако, а Эрик Грин вышел на паркет с недолеченной травмой (провел на паркете всего 12 минут). Андреас Пистиолис имел в распоряжении всех игроков ростера. Поэтому казалось, что даже при мощной поддержке своих болельщиков УНИКС не сможет навязать борьбу столичной команде. Но вышло иначе.

Упущенная победа

Действующие чемпионы смогли сдержать Каспера Уэйра, а Андрей Воронцевич вспомнил про свои снайперские качества. Именно трехочковый титулованного форварда закрыл первую четверть (29:26 — в пользу хозяев). Продолжал феерить и Ненад Димитриевич, закончивший первую половину с эффективность 23 балла. У ЦСКА же на первые роли вышли Амат Мбай и Мело Тримбл. Последний раз за разом результативно завершал свои коронные проходы, заставляя Перасовича хвататься за голову.

Команды обходились без явных провалов, но в третьей четверти в игре все-таки случилось два явных перепада. ЦСКА начал вторую половину с трех дальних попаданий, которые вылились в рывок 15:5, и преимущество гостей стало двузначным. Казанцы взяли тайм-аут, после которого набрали 10 безответных очков. А вскоре Грин броском через руки Тони Джекери сравнял счет (73:73).

Четвертая четверть прошла в обоюдоострой борьбе. Команды молниеносно отвечали друг другу результативными атаками, поэтому неудивительно, что за две минуты до конца основного времени на табло было равенство — 90:90. Точный трехочковый Димитриевича вывел казанцев вперед. Хозяева тут же отзанимались (Дмитрий Кулагин остановил Уэйра), а в ответном владении Джален Рэйнольдс упрочил лидерство хозяев после паса Маркоса Найта: «+5» за 48 секунд до сирены.

И тут случилось что-то невероятное. Тримбл молниеносно отыграл два очка (за 37,7 секунды до конца). УНИКС провел плохую атаку: Димитриевич на исходе владения попадает под блок-шот Джекири. Игра продолжилась. Мяч отдали Тримблу, который его едва не потерял, но, зафиксировав снаряд, получил плечом от Дмитриевича. Судьи трактовали этот момент как неспортивный фол (после более чем минутного анализа).

В итоге Тримбл забил два штрафных, а затем снова полез в гущу игроков в «краске» и заработал на себе еще фол. И еще пара штрафных, оказавшаяся победной. Москвичи забрали первый гостевой матч серии!

Борьба продолжается

«Матч был насыщен упорной борьбой, так и должно быть в финале, во встрече двух отличных команд, — подчеркнул после матча Пистиолис. — Мы взяли первую победу, но это ничего не значит, это лишь четверть от необходимого, нужны еще три. Мы показали характер, но еще многое можно улучшить, если мы хотим стать чемпионами. Надо забыть про «вчера» и сфокусироваться на «завтра». Пропустить почти 30 очков в первой десятиминутке — это недопустимо, это не про нашу команду, и здесь я вижу недостаток концентрации. К тому же нас впервые в плей-офф превзошли на подборе. В этих компонентах нужно больше постараться. Мело сделал то, что должен. Он выполнял свою работу и делал это отлично. Знаю, что люди любят выделять индивидуальные успехи, но это командная игра. Команда играла здорово, все друг друга поддерживали, и мы получили то, что хотели».

«Во-первых, поздравляю ЦСКА. Они провели отличный матч. Но считаю, что мы тоже сыграли очень хорошо и имели все шансы на победу. К сожалению, сегодня мы не выиграли. Тяжелое поражение для нас из-за того, каким именно образом оно произошло. Однако это только начало финальной серии. Постараемся прибавить и от матча к матчу становиться лучше», — заявил Перасович.

В прошлом сезоне УНИКС тоже начал домашнюю серию с поражения, но затем выиграл у «Локо» четыре матча подряд.