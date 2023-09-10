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Сегодня, 19:25

Джош Гидди признан лучшим молодым игроком ЧМ-2023

Алина Савинова
Джош Гидди.
Фото AFP
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Разыгрывающий сборной Австралии Джош Гидди получил награду «Восходящая звезда чемпионата мира-2023».

Этот приз вручается лучшему молодому игроку турнира.

20-летний баскетболист в среднем набирал 19,4 очка, 5,0 подбора, 6,0 передачи и 0,6 перехвата за матч.

Национальная команда Австралии заняла 10-е место на чемпионате мира по баскетболу-2023. Чемпионом турнира впервые в истории стала Германия, которая в финальном матче обыграла Сербию со счетом 83:77. Сборная Канады завоевала бронзовые награды.

Турнир проходил в трех странах — Индонезии, Японии и Филиппинах.

Сборная Австралии по баскетболу
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