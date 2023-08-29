27 очков Гилджеса-Александера помогли Канаде победить Латвию на чемпионате мира

Сборная Канады победила Латвию в предварительном турнире чемпионата мира — 101:75.

У североамериканцев больше всех очков набрали Шэй Гилджес-Александер и Ар Джей Барретт — 27 и 22 очка. У европейцев самым результативным игроком стал Андрей Гразулис — 16 очков.

Канада набрала 6 очков в группе H и вместе с Латвией (5 очков) досрочно обеспечили себе путевку в групповой турнир чемпионата мира. Франция (4 очка) и Ливан (3 очка) сыграют в квалификации.

Литва (1-е место) и Черногория (2-е место) стали лидерами предварительного турнира группы D.

Баскетбол

Чемпионат мира. Мужчины

Группа H

Канада — Латвия — 101:75 (13:23, 30:19, 24:15, 34:18)

29 августа.

Группа D

Черногория — Литва — 71:91 (27:26, 13:22, 10:18, 21:25)

29 августа.

Группа E

Австралия — Япония — 109:89 (25:17, 32:18, 30:35, 22:19)

29 августа.

Группа H

Ливан — Франция — 79:85 (20:19, 17:19, 22:20, 20:27)

29 августа.