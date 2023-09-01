США победили Черногорию, Италия победила Сербию на чемпионате мира

Сборная США победила Черногорию во 2-м раунде группового турнира на чемпионате мира — 85:73.

В составе американцев самым результативных игроком стал Энтони Эдвардс — 17 очков. У черногорцев 18 очков и 16 подборов сделал Никола Вучевич.

В сборной США 4 победы в 4 матчах.

Сборная Италии благодаря 30 очкам Симоне Фонтеккио победила Сербию — 78:76. У Сербии и Италии по 3 победы и 1 поражению.

Баскетбол

Чемпионат мира. Мужчины

2-й раунд. Группа J

США — Черногория — 85:73 (19:18, 18:20, 24:17, 24:18)

1 сентября.

2-й раунд. Группа K

Германия — Грузия — 100:73 (22:16, 21:25, 27:16, 30:16)

1 сентября.

2-й раунд.

Группа I

Сербия — Италия — 76:78 (19:23, 23:17, 20:19, 14:19)

1 сентября.