США победили Черногорию, Италия победила Сербию на чемпионате мира

Сегодня, 13:45
Сборная США победила Черногорию во 2-м раунде группового турнира на чемпионате мира — 85:73.
В составе американцев самым результативных игроком стал Энтони Эдвардс — 17 очков. У черногорцев 18 очков и 16 подборов сделал Никола Вучевич.
В сборной США 4 победы в 4 матчах.
Сборная Италии благодаря 30 очкам Симоне Фонтеккио победила Сербию — 78:76. У Сербии и Италии по 3 победы и 1 поражению.
Баскетбол
Чемпионат мира. Мужчины
2-й раунд. Группа J
США — Черногория — 85:73 (19:18, 18:20, 24:17, 24:18)
1 сентября.
2-й раунд. Группа K
Германия — Грузия — 100:73 (22:16, 21:25, 27:16, 30:16)
1 сентября.
2-й раунд.
Группа I
Сербия — Италия — 76:78 (19:23, 23:17, 20:19, 14:19)
1 сентября.